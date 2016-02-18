Renforcement de la ligne de bus express 67 Houdan – Saint-Quentin-en- Yvelines

Le développement des lignes régulières du Pays houdanais, élaborée par Île-de-France Mobilités (anciennement STIF) en concertation avec le SITERR, s’inscrit dans un projet global de restructuration du réseau Interurbain de Rambouillet et du réseau du Houdanais. Trois autres lignes seront à terme restructurées et renforcées, devenant des lignes Express : la ligne 10 Rambouillet-Dourdan ; la ligne 11 Rambouillet – Ablis ; et la ligne 60 Rambouillet – Houdan – Mantes-la-Jolie et une ligne créée, la ligne 12 Rambouillet – Saint-Quentin-en-Yvelines.

La ligne 67 est donc la première ligne à être mise en service dans ce cadre. Il est prévu que les autres lignes express soient en circulation le 29 août prochain. L’ensemble de ces lignes circuleront en heures de pointe mais également en heures creuses et le samedi (sauf la ligne 60).

Ces lignes Express seront complétées par des améliorations sur plus d’une trentaine de lignes reliant les villages, les gares et les établissements scolaires. Elles seront réorganisées et simplifiées pour une meilleure lisibilité de l’offre et renforcée notamment pour les usagers se rendant en gare.