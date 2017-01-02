Renfort d’offre sur le Bus express 100 Torcy-Créteil

Île-de-France Mobilités (anciennement STIF) a confié l’exploitation de cette ligne renforcée à Transdev Lys pour les 7 prochaines années. Ce renfort d’offre s’inscrit dans le cadre du Grand Paris des Bus lancé par Île-de-France Mobilités.

Cette ligne Express dessert plus de 72 000 habitants, 36 000 emplois et 30 000 étudiants répartis sur les campus de Créteil et Noisy-Champs. D’ici 2020, ce même territoire comptera plus de 80 000 habitants, 50 000 emplois et 42 000 étudiants suivant la fusion achevée des universités de Créteil (UPEC) et Marne-la-Vallée (UPEM).