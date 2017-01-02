Renfort d’offre sur le Bus express 100 Torcy-Créteil
Île-de-France Mobilités (anciennement STIF) a confié l’exploitation de cette ligne renforcée à Transdev Lys pour les 7 prochaines années. Ce renfort d’offre s’inscrit dans le cadre du Grand Paris des Bus lancé par Île-de-France Mobilités.
Cette ligne Express dessert plus de 72 000 habitants, 36 000 emplois et 30 000 étudiants répartis sur les campus de Créteil et Noisy-Champs. D’ici 2020, ce même territoire comptera plus de 80 000 habitants, 50 000 emplois et 42 000 étudiants suivant la fusion achevée des universités de Créteil (UPEC) et Marne-la-Vallée (UPEM).
Une offre mieux adaptée aux déplacements des voyageurs
Les heures de pointe ont été allongées (dès 15h30 l’après-midi), avec notamment la création d’une heure de pointe le midi entre 12h et 14h et l’amplitude de l’offre a été améliorée en soirée avec un dernier départ de Créteil à 21h30.
La création d’un arrêt supplémentaire à « Bois de Grâce » à Champs-sur-Marne permettra également de renforcer encore l’attractivité de la ligne dans ce quartier fortement peuplé et très fréquenté par des étudiants et personnes non-motorisés.
Un trajet plus confortable et connecté
Sur la ligne 100 Torcy – Créteil, 5 nouveaux bus mis en place depuis le 1er janvier, disposent d’une connexion Wi-Fi à bord et de prises de recharges USB pour les téléphones, tablettes ou ordinateurs.
Pour mieux suivre et anticiper les trajets des bus en temps réel, consulter les applications Zen bus et Vianavigo.