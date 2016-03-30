Renouvellement des trains d’Île-de-France

En effet, l’âge moyen des trains en circulation en Île-de-France fin 2015 dépasse 20 ans, et plus de 200 rames ont plus de 30 ans. A fin 2015, une grande partie des trains sont vétustes, peu accueillants, sans connexion numérique et, pour une grande partie, non vidéo-protégés. Les nouveaux trains Francilien (lignes H, J, K, L, P) et les MI09 (ligne A) ne représentent fin 2015 qu’un parc de 287 nouvelles rames, soit une petite partie des 1200 rames du réseau d’Île-de-France.

C’est pourquoi Île-de-France Mobilités demande aux opérateurs SNCF et RATP de produire pour fin mai 2016, les éléments techniques, calendaires et financiers permettant de prendre dès 2016 l’ensemble des décisions de renouvellement ou rénovation des matériels roulants pour les lignes ferroviaires afin de déployer un parc entièrement rénové ou neuf sur ces lignes dès que possible et avec comme objectif au plus tard fin 2021.