Rénovation des rames sur les lignes 7 et 8 du métro

Des rames plus performantes et plus confortables

Le financement comprend des travaux de rénovation techniques ainsi que la remise à neuf de l’aménagement intérieur des rames afin d’améliorer l’ambiance générale de la rame et le confort des voyageurs (sièges, peintures, éclairages, vitres…) et la modernisation de la livrée extérieure.

Le rénovateur, qui sera désigné par la RATP, commencera à réaliser les prestations techniques sur 15 trains de la ligne 8 jusqu’à mi-2018, puis la mise à niveau complète des 71 rames de la ligne 7 entre mi-2018 et 2022.

Les prestations techniques et commerciales (aménagements), sur les 59 trains de la ligne 8, feront l’objet d’une autre convention de financement.