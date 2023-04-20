La gare Saint-Michel Notre-Dame rouvre ses portes

À la croisée des lignes B et C et des lignes de métro 14 et 10, la gare Saint-Michel Notre-Dame est un véritable point stratégique du réseau d’Île-de-France Mobilités. Située sur les quais de Seine, la gare Saint-Michel Notre-Dame est empruntée par les touristes comme par les travailleurs franciliens et cumule 32 millions de voyageurs par an.

Le trafic important de la gare couplé à des derniers travaux datant de 1989 (l’année de son interconnexion avec le RER B) ont poussé Île-de-France Mobilités à engager la rénovation de ses différentes infrastructures réalisée par SNCF Gares & Connexions. Travaux qui prendront véritablement fin à l'été 2023, quelques mois après la réouverture au public de la gare le 17 avril.