La gare Saint-Michel Notre-Dame rouvre ses portes
À la croisée des lignes B et C et des lignes de métro 14 et 10, la gare Saint-Michel Notre-Dame est un véritable point stratégique du réseau d’Île-de-France Mobilités. Située sur les quais de Seine, la gare Saint-Michel Notre-Dame est empruntée par les touristes comme par les travailleurs franciliens et cumule 32 millions de voyageurs par an.
Le trafic important de la gare couplé à des derniers travaux datant de 1989 (l’année de son interconnexion avec le RER B) ont poussé Île-de-France Mobilités à engager la rénovation de ses différentes infrastructures réalisée par SNCF Gares & Connexions. Travaux qui prendront véritablement fin à l'été 2023, quelques mois après la réouverture au public de la gare le 17 avril.
À quoi vont servir les travaux de la gare Saint-Michel Notre-Dame ?
D’importants travaux de rénovation et d’aménagements sont financés par Île-de-France Mobilités et réalisés par SNCF Gare & Connexions dans le but de :
- rendre la gare plus lumineuse,
- améliorer la qualité de son air,
- renforcer l'accessibilité aux personnes en situation de handicap,
- améliorer le parcours du voyageur en optimisant la visibilité et la lisibilité de la gare depuis l’espace public,
- et rendre plus confortables et sécurisées les différentes infrastructures.
Des travaux réalisés de manière écoresponsable, car l’acheminement et l’évacuation des déblais et des différents matériaux ont été réalisés par bateau et train-travaux, permettant d’éviter la circulation de plus de 1000 poids lourds à Paris.
Quelles nouveautés en gare de Saint-Michel Notre-Dame ?
Intégralement financés par Île-de-France Mobilités à hauteur de 32 millions d’euros, les travaux de la gare Saint-Michel Notre-Dame ont permis :
- la rénovation complète des installations électriques,
- la rénovation des escaliers et des différents quais,
- l’amélioration de l’accessibilité, avec l’adaptation des quais, l’ajout d’un ascenseur et deux nouveaux escaliers mécaniques,
- la création de 28 baies vitrées anti-crues vers la Seine sur le quai du RER C,
- la création de passerelles vitrées pour permettre à la lumière naturelle d’entrer et d'améliorer la qualité de l’air.