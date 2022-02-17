RER B, métro : 30 millions d'euros pour enrichir l'information voyageurs sur les quais
Métro, RER B : 30 millions d'euros d'investissement
Objectif : harmoniser et moderniser les afficheurs sur les quais pour une information voyageurs enrichie et mise à jour en temps réel.
Déploiement 2023 / 2024
Dans le métro, des afficheurs de quai au niveau
Les "XX" qui apparaissent, en cas de problème, sur l'afficheur de quai, en lieu et place du temps d'attente des deux prochains métros : on l'a tous vécu. Et pour connaître la nature du problème, il faut alors s'en remettre aux annonces vocales, diffusées en station. Pas forcément idéal, ni très inclusif.
C'est pourquoi le conseil d'administration d'Île-de-France Mobilités, réuni le 17 février 2022, a décidé d'investir 15 millions d'euros pour installer sur les quais de toutes les lignes de métro des afficheurs du même type que ceux utilisés sur la ligne 14.
En 2023 et 2024, ces écrans, plus lisibles et permettant de partager une information enrichie en temps réel, seront installés sur l'ensemble des quais du métro.
Le RER B : comme le RER A
Sur le RER B, même démarche ! Le conseil d'administration a voté jeudi 17 février 2022 un financement de 15 millions d'euros pour équiper cette ligne majeure d'écrans d'information modernes, lisibles et dynamiques.
Ainsi à partir de 2023 et jusqu'en 2024, tous les quais des stations du sud de la ligne, entre Châtelet - Les Halles et Robinson - Saint-Rémy-lès-Chevreuses, seront équipés des mêmes afficheurs que ceux déjà présents sur le RER A. Des équipements qui ont fait la preuve de leur efficacité et sont plébiscités par les voyageurs.
À noter : sur le tronçon nord de la ligne, entre Gare du Nord à Aéroport Charles de Gaulle 2 TGV, les nouveaux écrans de la SNCF sont déjà en cours d'installation.
Une information voyageur enrichie et dynamique
Dans le métro ou sur le RER B, le point commun de ces nouveaux écrans dédiés à l'information voyageurs sur les quais, c'est de proposer une information enrichie, dynamique car mise à jour en temps réel, permettant à chacun de mieux planifier ses déplacements - notamment en cas de perturbation.
Voilà le type d'information qui pourront être partagés désormais, sur tous ces écrans :
- Temps d’attente
- Quai de départ
- Perturbation
- Arrêt non desservi
- Bus de substitution
- Affluence
- Sécurité / santé publique