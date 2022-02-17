RER B, métro : 30 millions d'euros pour enrichir l'information voyageurs sur les quais

Dans le métro, des afficheurs de quai au niveau

Les "XX" qui apparaissent, en cas de problème, sur l'afficheur de quai, en lieu et place du temps d'attente des deux prochains métros : on l'a tous vécu. Et pour connaître la nature du problème, il faut alors s'en remettre aux annonces vocales, diffusées en station. Pas forcément idéal, ni très inclusif.

C'est pourquoi le conseil d'administration d'Île-de-France Mobilités, réuni le 17 février 2022, a décidé d'investir 15 millions d'euros pour installer sur les quais de toutes les lignes de métro des afficheurs du même type que ceux utilisés sur la ligne 14.

En 2023 et 2024, ces écrans, plus lisibles et permettant de partager une information enrichie en temps réel, seront installés sur l'ensemble des quais du métro.