Le RER B reprend sa vitesse de croisière dès le 13 novembre 2017
Une grille horaire qui revient à la normale
Cette fin de chantier permet donc aux trains de reprendre une grille horaire normale et de ne plus être limités à 30 km/h entre les gares de Laplace et Bourg-la-Reine, comme cela était le cas depuis février dernier. Les trains pourront alors à la fois desservir toutes les gares du secteur Cité Universitaire-Bourg-la-Reine en omnibus ou bien ne s’arrêter qu’à quelques stations seulement.
L’enrichissement de la desserte du Plateau de Saclay
Le trafic devrait redevenir fluide sur le RER B, d’autant plus qu’Île-de-France Mobilités s’est décidé à améliorer la desserte globale au sud de la ligne avec :
- un prolongement jusqu’à la station Orsay-Ville de trains ayant eu l’habitude d’avoir comme terminus Laplace durant les travaux.
- une gare du Guichet beaucoup mieux desservie qu’auparavant grâce à un nombre de trains effectuant l’arrêt doublé, que ce soit le matin en direction de Saint-Rémy ou bien le soir en direction de Paris.
Notons également une amélioration de la desserte en bus au niveau du même secteur.
La grille horaire peut être téléchargée ici.