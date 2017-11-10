Le RER B reprend sa vitesse de croisière dès le 13 novembre 2017

L’enrichissement de la desserte du Plateau de Saclay

Le trafic devrait redevenir fluide sur le RER B, d’autant plus qu’Île-de-France Mobilités s’est décidé à améliorer la desserte globale au sud de la ligne avec :

un prolongement jusqu’à la station Orsay-Ville de trains ayant eu l’habitude d’avoir comme terminus Laplace durant les travaux.

une gare du Guichet beaucoup mieux desservie qu’auparavant grâce à un nombre de trains effectuant l’arrêt doublé, que ce soit le matin en direction de Saint-Rémy ou bien le soir en direction de Paris.

Notons également une amélioration de la desserte en bus au niveau du même secteur.

La grille horaire peut être téléchargée ici.