RER NG : une première rame longue arrive au Technicentre de Villeneuve Saint-Georges
Première rame du RER NG au Technicentre de Villeneuve Saint-Charles pour entraînement des équipes d'exploitation de la SNCF.
Les premiers RER NG en circulation à partir de la rentrée 2023
Une fois son déploiement terminé, ce sont pas moins de 1,23 million de voyageurs qui emprunteront le nouveau RER NG (pour Nouvelle Génération) sur les lignes du RER D et E avec une première mise en circulation à la rentrée 2023 sur la ligne E.
Et pour que ces nouveaux RER entrent en circulation tout en douceur, les toutes premières rames - sur les 255 commandées ou prévues de l'être- arrivent au Technicentre de Villeneuve Saint-Georges pour leur prise en main par l'exploitant et une période d’entraînement des équipes d’exploitation.
Le RER NG, une pierre portée à l’édifice d’un projet de modernisation ambitieux
Aux côtés des trains Francilien et Regio2N, du métro MP14 (et demain du métro MF19), le RER NG incarne l’effort de modernisation et de renouvellement des matériels roulants du réseau francilien engagé depuis 2016 par Île-de-France Mobilités.
Des matériels neufs qui servent deux objectifs prioritaires : améliorer la régularité des lignes et le confort quotidien des voyageurs.
Le RER NG, c'est 225 rames commandées qui seront divisées pour leur exploitation entre la ligne E et la ligne D
RER Nouvelle Génération, que va-t-il changer ?
Plus confortable, plus efficace et plus sécurisé, le RER NG représente une réelle transformation de la qualité et de la performance du transport pour tous les voyageurs.
Quelles différences avec les RER actuellement en circulation ?
Le RER NG est plus confortable :
- Climatisation et chauffage qui s’adaptent en temps réel au nombre de voyageurs pour des conditions de voyage agréable en toute saison
- Éclairage moderne et soutenu pour lire ou travaille confortablement
- Multiples ports USB pour recharger les appareils électroniques avec simplicité
Accessible à tous :
- Portes de près de deux mètres de large pour faciliter la montée à bord d’un grand nombre de voyageurs
- Plancher droit et adapté pour faciliter la circulation des personnes à mobilité réduite
- Création de zones d’accueil plus spacieuses pour faciliter la circulation dans le train
- Espaces dédiés aux utilisateurs de fauteuil roulant
- Système d’aide sonore de repérage des portes pour les personnes malvoyantes
- Des combles-lacunes au niveau des portes pour faciliter la descente et la montée des fauteuils roulants
Moderne et communicant :
- Écrans d’informations en temps réel pour une information claire et facile d’accès du voyageur sur son trajet
- Vidéoprotection renforcée pour la sécurité de tous
- Des courbes contemporaines et un intérieur coloré
Intelligemment conçu :
- Spécifiquement conçu pour les zones denses, il dispose d’une architecture intérieure ouverte (aucune séparation entre les voitures) et de deux étages, qui permettent de mieux circuler dans la rame et de trouver une place plus facilement
- 4 différentes salles pour les différents types d’attente :
- Salle basse, confortable et pratique
- Espace d’accueil, pour les petits trajets ou les quelques minutes d’attente avant son arrêt
- Salle haute, lumineuse et tranquille
- Espace utilisateur de fauteuil roulant
Il faudra encore quelques mois de patience, durant lesquels les équipes SNCF, qui opéreront ce train, s’entraîneront et se formeront, avant de pouvoir profiter, à la rentrée 2023, du RER NG sur la ligne RER E.
Modélisation du RER NG en gare avant embarquement des voyageurs.