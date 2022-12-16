RER NG : une première rame longue arrive au Technicentre de Villeneuve Saint-Georges

Les premiers RER NG en circulation à partir de la rentrée 2023

Une fois son déploiement terminé, ce sont pas moins de 1,23 million de voyageurs qui emprunteront le nouveau RER NG (pour Nouvelle Génération) sur les lignes du RER D et E avec une première mise en circulation à la rentrée 2023 sur la ligne E.

Et pour que ces nouveaux RER entrent en circulation tout en douceur, les toutes premières rames - sur les 255 commandées ou prévues de l'être- arrivent au Technicentre de Villeneuve Saint-Georges pour leur prise en main par l'exploitant et une période d’entraînement des équipes d’exploitation.

Le RER NG, une pierre portée à l’édifice d’un projet de modernisation ambitieux

Aux côtés des trains Francilien et Regio2N, du métro MP14 (et demain du métro MF19), le RER NG incarne l’effort de modernisation et de renouvellement des matériels roulants du réseau francilien engagé depuis 2016 par Île-de-France Mobilités.

Des matériels neufs qui servent deux objectifs prioritaires : améliorer la régularité des lignes et le confort quotidien des voyageurs.