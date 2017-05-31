Le réseau de tramways poursuit son déploiement en Ile-de-France

Financement approuvé pour le Tram 12 Express entre Evry et Massy-Palaiseau

Le futur Tram 12 Express devra renforcer le maillage du réseau de transports en commun pour le territoire de l’Essonne. Très attendu par les 40 000 voyageurs quotidiens estimés, ce tramway desservira 13 communes du département entre Massy-Palaiseau et Evry. Il reliera les lignes de RER D, C et B sur un tracé de 20 km.



Le Conseil du STIF a approuvé mardi 30 mai 2017 la deuxième convention de financement concernant la réalisation du Tram 12 Express pour un montant de 214,5 millions d’euros. Le Tram 12 Express est réalisé dans le cadre d’une multi-maîtrise d’ouvrage STIF, SNCF Mobilités et SNCF Réseau. Le STIF finance le matériel roulant à hauteur de 120 millions d’euros. Le financement de l'infrastructure est assuré par l'Etat, la Région Ile-de-France et le Conseil départemental de l'Essonne.