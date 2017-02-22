Respect du patrimoine historique et de l’environnement pour les travaux du Tram 13 express

Un projet 400% écologique

La surface de forêt utilisée par le projet est compensée au moins 4 fois grâce à des plantations d’arbres et des travaux d’amélioration de la forêt. Ce volume de compensation a été arrêté par l’État en accord avec Île-de-France Mobilités. C’est un taux particulièrement élevé pour l’Île-de-France.

Les coupes d’arbres réalisées à Saint-Germain-en-Laye seront compensées au plus près dans la forêt de Saint-Germain. Île-de-France Mobilités a proposé à l’État plusieurs sites, parmi lesquels la plaine de la Jonction, qui permettrait de recréer un lien entre la forêt de Saint-Germain et la forêt de Marly. Des arbres seront également replantés le long de la plate-forme du tramway.

À Saint-Cyr-l’École et Versailles, les coupes d’arbres seront compensées en partie sur site, à hauteur d’au moins un hectare, et sur un autre, dont la localisation n’est pas encore arrêtée. En effet, plusieurs pistes font l’objet d’études approfondies dont des plantations sur le plateau de Satory, à proximité de la gare de Saint-Cyr RER.