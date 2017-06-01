Révolution des transports : 75% des rames commandées

Un renfort pour 13 lignes

Sur les 158 rames livrées, 88 sont rénovées et 70 neuves. Elles circulent sur les lignes A (34 rames neuves), C (76 rames rénovées), H (6 rames neuves), K (16 rames neuves), J et L (14 rames neuves) et U (6 rames rénovées).

Les 83 trains commandés ce 30 mai pour un montant de 1,1 Md€ sont destinés aux lignes N et D. Fabriqués par Bombardier à Crespin, dans les Hauts-de-France, ces « Regio2N » seront mis en service à partir de 2019. En 2021, l’ensemble des trains en circulation sur la ligne N seront d’ailleurs du même modèle.

« Cette nouvelle commande de Regio2N s’inscrit dans la révolution des transports pour laquelle je me suis engagée il y a plus d’un an et demi et qui vise notamment à remplacer ou rénover plus de 700 trains en cinq ans », a expliqué Valérie Pécresse. « Ces investissements massifs sont essentiels pour améliorer la régularité de nos lignes de trains et le confort quotidien des voyageurs franciliens », a-t-elle ajouté.

Cette commande s’ajoute à celle, récente, de 42 rames Regio2N pour la ligne R (Gare-de-Lyon – Montargis). Des trains dont la mise en service est prévue à partir de janvier 2018.