Se connecter à HAPI à partir des écrans tactiles des abri-voyageurs de la Ville de Paris

Pendant 1 an sur 100 écrans tactiles, l’application sera en accès libre et permettra aux voyageurs de découvrir, en anglais ou en français, le patrimoine de la région Île-de-France.

Sur les écrans tactiles des abri-voyageurs, HAPI propose deux options de navigation pour partir à la découverte de l’Île-de-France.

« Autour de moi » pour se géolocaliser et repérer les plus beaux sites à proximité

« Au fil de mes envies » pour trouver des idées de sortie, nature ou culture, en Ile-de-France et en apprendre plus sur leur histoire.

À l’aide d’un QR code, le voyageur peut aussi télécharger l’itinéraire proposé par l’application d’Île-de-France Mobilités (anciennement STIF) Vianavigo.

Du musée des Arts Forains à Bercy au parc des Batignolles-Martin Luther King à Porte de Clichy, en passant par la Cité des Sciences à Rosa Parks, ou par le musée de la Gendarmerie à Melun, l’Île-de-France foisonne de lieux culturels, historiques, ou tout simplement de loisirs.

HAPI est une application qui permet de découvrir tout le patrimoine d’Île-de-France à portée de train et de trouver son itinéraire pour rejoindre les plus beaux sites au gré de ses envies. Châteaux, monuments, musées ou maisons d’artistes, parcs et forêts… en quelques clics, l’application permet de voyager dans l’espace et dans le temps avec plus de 700 petits récits historiques, à lire ou à écouter.

Téléchargez l’application Hapi