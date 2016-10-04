Se déplacer la nuit en transports en commun

Perspectives pour l’amélioration de l’offre de transport nocturne

Cette étude conclut que le besoin de transports en commun par mode lourd (train, métro) n’est pas avéré, et fait des propositions pour améliorer l’offre de nuit par Noctilien, étudier les transports en commun par métro la nuit seulement sur certaines nuits spécifiques, et renforcer l’articulation entre les offres alternatives et les arrêts des transports en communs nocturnes.