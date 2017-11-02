Se déplacer plus simplement avec le Smart Navigo

NAVIGO : un bouquet de services innovants dans la poche

L’espace personnel sur Navigo.fr facilite aujourd’hui toutes les démarches en ligne. Depuis juin 2016 (déploiement des services clients en ligne), plus de 472 000 comptes clients Navigo ont été créés.



De nouveaux forfaits adaptés : Île-de-France Mobilités proposera des nouveaux forfaits Navigo Jour dès le 1er janvier 2018 pour répondre aux besoins ponctuels et attendus des voyageurs quotidiens ou occasionnels.