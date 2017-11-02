Se déplacer plus simplement avec le Smart Navigo
NAVIGO : un bouquet de services innovants dans la poche
L’espace personnel sur Navigo.fr facilite aujourd’hui toutes les démarches en ligne. Depuis juin 2016 (déploiement des services clients en ligne), plus de 472 000 comptes clients Navigo ont été créés.
De nouveaux forfaits adaptés : Île-de-France Mobilités proposera des nouveaux forfaits Navigo Jour dès le 1er janvier 2018 pour répondre aux besoins ponctuels et attendus des voyageurs quotidiens ou occasionnels.
Infographie : De nouveaux services pour le smart Navigo. 2019-2021 Poste-Paiement Navigo. Facturer les forfaits les plus avantageux selon les voyages dans le mois. Fin d'un forfait en 2016, Nouveau service Navigo en ligne, renouvellement ou suspension du forfait, attestation pour rembourser l'employeur, modification des coordonnées bancaires.