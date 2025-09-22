Règle de sécurité tramway : 6 secondes qui peuvent tout changer

Parce qu’on est pressé, qu’on est habitué à faire le même trajet tous les jours, qu’on a la tête ailleurs ou le nez collé sur le téléphone : on finit par ne plus faire attention.

Mais un regard fait toute la différence. Pour vous, votre sécurité, comme celle des autres, et pour les conducteurs de tramway qui, chaque jour, doivent redoubler de vigilance, pour ceux qui en manquent.