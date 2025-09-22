Règle de sécurité tramway : 6 secondes qui peuvent tout changer
Parce qu’on est pressé, qu’on est habitué à faire le même trajet tous les jours, qu’on a la tête ailleurs ou le nez collé sur le téléphone : on finit par ne plus faire attention.
Mais un regard fait toute la différence. Pour vous, votre sécurité, comme celle des autres, et pour les conducteurs de tramway qui, chaque jour, doivent redoubler de vigilance, pour ceux qui en manquent.
Un petit geste qui fait toute la différence
En Île-de-France, le taux d’incidents de tramway est plus faible que la moyenne nationale*, et ce, malgré l’importance du réseau qui représente à lui seul 31 % des déplacements réalisés en tramway dans toute la France. Cependant, les incidents persistent sur les lignes de tramway franciliennes.
En 2024, 84 % des incidents graves n'impliquaient pas des voitures, mais systématiquement des piétons, des trottinettes ou des cyclistes, ne respectant pas les feux ou ne prenant pas le temps de regarder avant de traverser.
Tramway, un géant au cœur de fer
Nous sommes habitués à le voir passer, à vivre avec lui entre les voitures, les vélos, les scooters et les mouvements de la ville. Peut-être un peu trop habitués.
Silencieux, moins rapide qu’un métro ou qu’un train (avec ses 40 km/h de croisière) et circulant sur une voie réservée contrairement aux bus, le tramway est (à tort) considéré comme inoffensif.
Un capital sympathie qui lui joue des tours, car les tramways sont des colosses de métal de plusieurs tonnes, qui peuvent, en cas de collision avec un piéton qui traverse ou un cycliste imprudent, faire de très gros dégâts.
6 secondes : une nouvelle campagne sécurité tramway pour sensibiliser les voyageurs
Six secondes, c’est le temps que met un tramway à s’arrêter une fois le freinage d’urgence enclenché par le conducteur.
Six secondes, pour Laetitia, Frédéric ou Cyril, conducteurs de tramway en Île-de-France, c’est à la fois très court et très long.
Tous les jours, les conducteurs doivent anticiper le comportement des usagers pour éviter les accidents sur le réseau francilien. Des incidents évitables.
Ces 6 secondes, ce sont celles qui séparent un trajet ordinaire d'un accident évitable. Pour votre sécurité et celle de tous, soyez vigilants aux abords des tramways.
Un regard, une seconde d'attention, c'est tout ce qu'il faut pour que chacun arrive à bon port. Ensemble, faisons de nos trajets en tramway une expérience sereine et sans incident.
* La moyenne en 2024 en Île-de-France est de 0,23 incident par 10 000 km. La moyenne nationale est à 0,3.