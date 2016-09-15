Semaine européenne de la mobilité du 16 au 22 septembre 2016

La Journée des transports publics aura lieu le 17 septembre pour inciter le public à utiliser les transports publics.

Pendant cette semaine et la journée des transports publics, quoi de plus logique que d’utiliser son vélo pour accéder aux gares et stations et de le déposer dans un espace Véligo en toute sécurité.

Ou d’utiliser un vélo en libre service (Vélib’ à Paris, Cristolib à Créteil, et VélO2 à Cercy-Pontoise).

Et pourquoi ne pas déposer sa voiture dans un Parc Relais pour vous permettre d’emprunter ensuite les transports en commun.