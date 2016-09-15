Semaine européenne de la mobilité du 16 au 22 septembre 2016
La Journée des transports publics aura lieu le 17 septembre pour inciter le public à utiliser les transports publics.
Pendant cette semaine et la journée des transports publics, quoi de plus logique que d’utiliser son vélo pour accéder aux gares et stations et de le déposer dans un espace Véligo en toute sécurité.
Ou d’utiliser un vélo en libre service (Vélib’ à Paris, Cristolib à Créteil, et VélO2 à Cercy-Pontoise).
Et pourquoi ne pas déposer sa voiture dans un Parc Relais pour vous permettre d’emprunter ensuite les transports en commun.
Déposer votre vélo en toute sécurité avec Véligo
Île-de-France Mobilités (anciennement STIF) met à votre service des espaces Véligo à proximité des gares ou stations. Ces espaces en libre accès ou sécurisés sont à votre disposition dans près de 60 gares dans toute l’Île-de-France. Les espaces sécurisés sont accessibles avec une carte Navigo chargée d’un titre de transport valide.
Pour bénéficier de ce service, vous devez souscrire un abonnement auprès du gestionnaire de l’espace Véligo sécurisé qui vous intéresse (opérateur de transport ou collectivité locale).
Première application du Plan de déplacements urbains d’Île-de-France (PDUIF), ce service se traduit par l’aménagement, à proximité immédiate des entrées de gares ou stations, de consignes sécurisées et/ou d’abris en accès-libre. Les consignes sont accessibles avec une carte Navigo.
Entre deux stations, utiliser un vélo en libre service
La carte Navigo permet de charger différents abonnements vélos en libre service. Elle permet ainsi de combiner sur un même support, son abonnement aux transports en commun et son abonnement vélo.
Garer votre voiture dans un Parcs Relais
Conçus pour encourager les automobilistes à utiliser les transports publics, les Parcs Relais sont des parcs de stationnement situés à proximité d’une gare. La carte Navigo permet dans certaines villes d’Île-de-France, l’accès aux places de parking, à condition d’avoir un forfait de transport valide et d’être titulaire d’un abonnement au Parc Relais.
En savoir plus sur : Véligo, les Vélos en libre service et les Parcs Relais