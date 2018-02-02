Un site pour tout savoir sur les plans de mobilité

Le plan de mobilité

Mettre en œuvre un plan de mobilité, que l’on appelait précédemment plan de déplacements entreprise, consiste à adopter des pratiques de mobilité durable pour les déplacements en lien avec l’activité de l’entreprise (salariés, clients, visiteurs…).

En encourageant des déplacements plus respectueux de l’environnement, plus sûrs et moins coûteux et en réduisant les besoins de déplacements lorsque c’est possible, le plan de mobilité contribue à améliorer la productivité de l’entreprise et la qualité de vie de ses salariés, donc sa compétitivité.

L’objectif d’un plan de mobilité est de faire travailler ensemble tous les acteurs concernés pour élaborer des actions en commun. Les entreprises peuvent adapter l’organisation du travail (horaires plus flexibles, bureaux de passage, télétravail, regroupement de sites …) et les pratiques de déplacements (covoiturage, services vélos …). Les collectivités peuvent accompagner les entreprises en réalisant des aménagements pour les bus, les vélos ou encore les piétons. Île-de-France Mobilités intervient quant à elle en adaptant l’offre de transport en fonction de l’évolution des besoins et en proposant de nouveaux services (parkings relais, consignes Véligo…).

L’objectif est aussi de sensibiliser les salariés aux enjeux des déplacements au travers d’une animation pérenne du plan de mobilité. En effet, pour permettre une évolution significative des comportements, il est indispensable d’entretenir dans le temps la dynamique des plans de mobilité.

Près de 12 millions de déplacements liés au travail sont réalisés chaque jour par les Franciliens. Ils représentent une part significative de la fréquentation des routes et des transports en commun en particulier aux heures de pointe.

Ces déplacements constituent donc un enjeu majeur pour Île-de-France Mobilités qui, en tant qu’autorité organisatrice de la mobilité durable, œuvre à faciliter les déplacements pour l’ensemble des besoins des voyageurs.