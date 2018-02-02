Un site pour tout savoir sur les plans de mobilité
Le plan de mobilité
Mettre en œuvre un plan de mobilité, que l’on appelait précédemment plan de déplacements entreprise, consiste à adopter des pratiques de mobilité durable pour les déplacements en lien avec l’activité de l’entreprise (salariés, clients, visiteurs…).
En encourageant des déplacements plus respectueux de l’environnement, plus sûrs et moins coûteux et en réduisant les besoins de déplacements lorsque c’est possible, le plan de mobilité contribue à améliorer la productivité de l’entreprise et la qualité de vie de ses salariés, donc sa compétitivité.
L’objectif d’un plan de mobilité est de faire travailler ensemble tous les acteurs concernés pour élaborer des actions en commun. Les entreprises peuvent adapter l’organisation du travail (horaires plus flexibles, bureaux de passage, télétravail, regroupement de sites …) et les pratiques de déplacements (covoiturage, services vélos …). Les collectivités peuvent accompagner les entreprises en réalisant des aménagements pour les bus, les vélos ou encore les piétons. Île-de-France Mobilités intervient quant à elle en adaptant l’offre de transport en fonction de l’évolution des besoins et en proposant de nouveaux services (parkings relais, consignes Véligo…).
L’objectif est aussi de sensibiliser les salariés aux enjeux des déplacements au travers d’une animation pérenne du plan de mobilité. En effet, pour permettre une évolution significative des comportements, il est indispensable d’entretenir dans le temps la dynamique des plans de mobilité.
Près de 12 millions de déplacements liés au travail sont réalisés chaque jour par les Franciliens. Ils représentent une part significative de la fréquentation des routes et des transports en commun en particulier aux heures de pointe.
Ces déplacements constituent donc un enjeu majeur pour Île-de-France Mobilités qui, en tant qu’autorité organisatrice de la mobilité durable, œuvre à faciliter les déplacements pour l’ensemble des besoins des voyageurs.
A quoi servent-ils ? Optimiser les déplacements professionnels et améliorer la qualité de vie. Qui est concerné ? 7000 entreprises et 1000 administrations en île-de-France. Qui en profite ? collaborateurs (employeurs, salariés,visiteurs), Territoires, collectivités
Comment transmettre son plan de mobilité ?
Île-de-France Mobilités a ouvert un site internet dédié à la déclaration des plans de mobilité : www.plansdemobilite-iledefrance.fr. Il suffit à chaque entreprise concernée de créer un compte et de transmettre son plan de mobilité via le formulaire en ligne.
Ce site permet également de retrouver des informations sur les obligations réglementaires ainsi que des informations pratiques pour réaliser un plan de mobilité. Une FAQ est enrichie régulièrement et des questions peuvent être posées directement aux équipes d’Île-de-France Mobilités.
Le réseau Pro’Mobilité pour accompagner les entreprises au quotidien
Pro’Mobilité est un réseau d’acteurs franciliens qui aide à la réalisation des plans de mobilité en Île-de-France. Ce réseau met à disposition des entreprises un site internet www.promobilite.fr qui fournit des informations et des outils méthodologiques (modèles de cahier des charges, questionnaires d’enquêtes, etc.). Le réseau fait la promotion de solutions innovantes, de démarches déjà réalisées avec succès et facilite les échanges d’expérience.
Les entreprises peuvent également se mettre en relation avec des conseillers en mobilité du réseau Pro’Mobilité. Ces conseillers, répartis sur le territoire régional, accompagnent et conseillent les entreprises tout au long de l’élaboration de leur plan de mobilité : définition des objectifs, du budget, suivi sur le long terme pour pérenniser les bonnes initiatives… Ils informent également sur les financements éventuellement disponibles auprès de l’ADEME et de la Région Île-de-France. Les coordonnées des conseillers sont disponibles sur le site internet de Pro’Mobilité.