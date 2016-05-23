Questions / Réponses sur les services numériques aux voyageurs et Smart Navigo

Le programme numérique d’Île-de-France Mobilités est un plan d’action ambitieux pour développer les services numériques destinés aux voyageurs en vue de faciliter et d’améliorer leurs parcours dans les transports franciliens et leurs déplacements en Île-de-France.

Par étape, ce plan permettra de mettre en place des services utiles et innovants améliorant les capacités de tous les voyageurs à choisir des modes de déplacements durables et adaptés à leurs besoins : nouveaux services sur l’information ; nouveaux services sur la billettique ; développement de l’Open data ; amélioration de la mobilité régionale par une meilleure connaissance des besoins des déplacements multi-modaux des voyageurs (covoiturage, vélo, Taxis VTC,…)

