Smart Navigo : de nouveaux services innovants et inédits

La révolution numérique dans les transports en commun c’est aussi la transformation de l’usage du Passe Navigo et la dématérialisation progressive des titres de transport. Le Passe Navigo devient un support universel de l’intermodalité pour faciliter le quotidien des Franciliens et regroupe de plus en plus de solutions de déplacement sur un même support. Après les services de location des vélos en libre-service (Vélib’, Cristolib, VélO2) et le stationnement sécurisé Véligo, tous les abonnés Navigo ont également la possibilité d’intégrer un abonnement Autolib’ à leur carte depuis 2017.