Smart Navigo : de nouveaux services innovants et inédits
C’est pourquoi, Valérie Pécresse a choisi de lancer la démarche « Smart Navigo » en juin 2016 en déployant un bouquet de services numériques innovants au service de la mobilité des Franciliens. Vianavigo participe à cette démarche depuis 2017 avec de nouvelles fonctionnalités, sur le site et l’appli, adaptées aux personnes à mobilité réduite, aux cyclistes et aux adeptes du covoiturage, une première en France.
Application Smart Navigo avec les détailles des itinéraires
La révolution numérique dans les transports en commun c’est aussi la transformation de l’usage du Passe Navigo et la dématérialisation progressive des titres de transport. Le Passe Navigo devient un support universel de l’intermodalité pour faciliter le quotidien des Franciliens et regroupe de plus en plus de solutions de déplacement sur un même support. Après les services de location des vélos en libre-service (Vélib’, Cristolib, VélO2) et le stationnement sécurisé Véligo, tous les abonnés Navigo ont également la possibilité d’intégrer un abonnement Autolib’ à leur carte depuis 2017.
Ce développement numérique au service du quotidien des voyageurs leur permettra bientôt d’utiliser simplement leur smartphone pour acheter leur titre de transport et franchir les portiques de validation. Cette innovation est au centre du programme de modernisation de la billettique afin de simplifier l’utilisation des transports en commun. Elle fera l’objet d’une expérimentation au second semestre 2018.