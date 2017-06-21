Le STIF déclenche le forfait « antipollution » à partir de jeudi

Un titre spécial pour lutter contre la pollution

La persistance de cette concentration d’ozone dans l’atmosphère francilien est notamment due aux fortes chaleurs subies ces derniers jours. À la demande de Valérie Pécresse, Présidente du STIF et de la Région Ile-de-France, le STIF met en place jeudi 22 juin le forfait « antipollution » toutes zones, créé au début de l’année, au tarif incitatif de 3,80€.



L’objectif de ce nouveau titre de transport est d’inciter les Franciliens à laisser leur véhicule au garage et à privilégier les transports collectifs, moins polluants.



Le coût de cette mesure est estimé à 500 000 euros par jour.