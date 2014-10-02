T Zen 3 entre Porte de Pantin et Pavillon-sous-Bois

Le T Zen 3 permettra de renforcer l’offre de transport existante sur le territoire. Le T Zen 3 sera en effet en correspondance avec les tramways T1, T3b et T4, la ligne 5 du métro, le RER E, le futur Tram-Express Nord et la future ligne 15 du métro automatique. Il contribuera ainsi au développement économique du territoire.

L’arrivée du T Zen 3 s’accompagnera également de la requalification de l’ex-RN 3, et de réaménagements urbains.