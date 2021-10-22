T Zen 4 et T Zen 5, les 1ers bus de 24 mètres 100 % électriques d’Île-de-France

Plus spacieux, plus silencieux, plus rapides, pleinement accessibles et vraiment confortables

Les T Zen 4 et T Zen 5 seront les premiers bus franciliens 100 % électriques à afficher un si grand gabarit : 24 mètres de long !

Disposant de leur propre couloir de circulation sur la majorité de leur tracé avec une priorité aux croisements à feux, ils pourront emporter pas moins de 140 passagers chacun (contre 70 pour un bus classique et 100 pour un bus articulé de 18 mètres) dans des conditions optimales de confort et de modernité : espace, lumière, climatisation, vidéosurveillance, information voyageurs visuelles et sonores en temps réel.