T Zen 4 et T Zen 5, les 1ers bus de 24 mètres 100 % électriques d’Île-de-France

T Zen 4 et T Zen 5, les 1ers bus de 24 mètres 100 % électriques d’Île-de-France
24 mètres de long, deux soufflets, pas de bruit ou presque car ils sont 100 % électriques, rechargés directement par contact au sol (aux terminus et sur certaines stations intermédiaires), plus rapides car quasi entièrement sur des voies dédiées et toujours prioritaires aux carrefours à feux : voilà la fiche d'identité des nouveaux bus T Zen 4 et T Zen 5 qui rouleront bientôt de Viry-Châtillon à Corbeil-Essonne, et de Paris 13ème jusqu'à Choisy-le-Roi.
Plus spacieux, plus silencieux, plus rapides, pleinement accessibles et vraiment confortables
Les T Zen 4 et T Zen 5 seront les premiers bus franciliens 100 % électriques à afficher un si grand gabarit : 24 mètres de long !
Disposant de leur propre couloir de circulation sur la majorité de leur tracé avec une priorité aux croisements à feux, ils pourront emporter pas moins de 140 passagers chacun (contre 70 pour un bus classique et 100 pour un bus articulé de 18 mètres) dans des conditions optimales de confort et de modernité : espace, lumière, climatisation, vidéosurveillance, information voyageurs visuelles et sonores en temps réel.
100 % accessibles
Les bus des lignes T Zen 4 et 5 seront en outre entièrement accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR), grâce à leurs larges portes coulissantes et au plancher bas intégral qui facilitera les montées - descentes des voyageurs en station ainsi que la circulation à l’intérieur des bus.
La construction des T Zen 4 et 5 est votée !
Île-de-France Mobilités a retenu l’offre du groupement VAN HOOL / KIEPE ELECTRIC GmbH / ALSTOM TRANSPORT SA pour la construction des nouveaux bus TZEN 4 et TZEN 5. Un choix validé en Commission d’Appel d’Offres, qui a été votée lors du Conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités du 11 octobre 2021.