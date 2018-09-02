Ticket SMS
Rappel des autres expérimentations :
- Validation avec son téléphone (NFC)
- Navigo Liberté + (chaque mois, l’utilisateur est débité du nombre de trajets qu’il a effectué)
- Navigo Easy (carte sur laquelle on peut recharger des carnets de tickets)
Une modernisation de la billettique nécessaire pour faciliter la vie des Franciliens
- Disponible au plus grand nombre : technologie SMS ouverte à un très large public, il suffit d’avoir un téléphone portable, même très ancien
- Pratique : Pas besoin d’avoir de monnaie
- Gain de temps : Acheter un ticket d’accès à bord au conducteur est bien plus long que de composter son ticket. Cette opération retarde par ailleurs l’ensemble des passagers du bus puisque le conducteur ne peut pas se consacrer pendant ce temps là à sa mission première, à savoir, conduire le bus. Il peut difficilement vérifier les titres de transports des autres passagers.
- Lutte contre la fraude : Fait disparaître l’excuse du manque de monnaie pour les fraudeurs et permet au conducteur de rester concentré sur la vérification des titres de transports de l’ensemble de passagers montants dans le bus.
Un service facile d’utilisation
3 étapes seulement :
- Avant de monter dans le bus : L’utilisateur envoie le nom du réseau (Par exemple TICE à Evry) au 93100 par SMS. Ce SMS est facturé 2€, le même prix que les tickets achetés à bord des bus. Il est valable 1h à compter de l’envoi du SMS pour un voyage sans correspondance. Le service est disponible sur les réseaux Orange, SFR, Bouygues et Free.
- Réception du titre de transport : Une fois le code envoyé, l’utilisateur reçoit en retour sur son téléphone portable un titre de transport complet.
- En montant dans le bus : L’utilisateur présente son titre de transport sur téléphone au conducteur.
Liste des réseaux offrant le service Ticket SMS
- VALBUS : toutes les lignes du réseau VALBUS des CARS LACROIX
- VALOISE : toutes les lignes du réseau VALOISE des CARS LACROIX
- PHEBUS : toutes les lignes du réseau PHEBUS de KEOLIS VERSAILLES
- EXP34 : la ligne Express 34 du réseau Seine-et-Marne Express de TRANSDEV
- TICE : toutes les lignes du réseau TICE à l’exception des lignes 510 et 510P
- FILEO : toutes les lignes du réseau FILEO
- CEOBUS : les lignes 9507, 9516 et 9517 du réseau VALLEE DE L’OISE de CEOBUS
- PARISIS : toutes les lignes du réseau PARISIS des CARS LACROIX
Points d'intérêt physique des réseaux de bus de grande couronne expérimentant le dispositif de ticket sms d'accès à bord depuis le 1er septembre 2018.