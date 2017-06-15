Tous à bord du train des civilisations !

Le patrimoine mis à l’honneur

Statuettes, masques, parures et objets cérémoniels des civilisations mayas, (re)découverte des peuples de la forêt amazonienne ou des cultures insulaires d’Océanie ; céramiques, textiles, bijoux d’Afrique ou encore costumes traditionnels d’Asie : l’initiative est une véritable porte ouverte sur le monde. Chaque rame mettra en valeur des œuvres venues de quatre continents : Afrique, Océanie, Asie et Amérique. Les 372 000 voyageurs quotidiens de la ligne E pourront s’offrir un voyage à la croisée d’influences culturelles et historiques, dans la lignée de ce que propose le musée du quai Branly cher à Jaques Chirac.

Pendant près de trois semaines, le train des Arts et Civilisations a été entièrement redécoré à Saint-Pierre-les-Corps, près de Tours. Près de 600 m² de vinyles ont été utilisés pour créer un puzzle immense de 890 panneaux qui recouvre la rame, selon la technique du pelliculage.

