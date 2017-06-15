Tous à bord du train des civilisations !
Le patrimoine mis à l’honneur
Statuettes, masques, parures et objets cérémoniels des civilisations mayas, (re)découverte des peuples de la forêt amazonienne ou des cultures insulaires d’Océanie ; céramiques, textiles, bijoux d’Afrique ou encore costumes traditionnels d’Asie : l’initiative est une véritable porte ouverte sur le monde. Chaque rame mettra en valeur des œuvres venues de quatre continents : Afrique, Océanie, Asie et Amérique. Les 372 000 voyageurs quotidiens de la ligne E pourront s’offrir un voyage à la croisée d’influences culturelles et historiques, dans la lignée de ce que propose le musée du quai Branly cher à Jaques Chirac.
Pendant près de trois semaines, le train des Arts et Civilisations a été entièrement redécoré à Saint-Pierre-les-Corps, près de Tours. Près de 600 m² de vinyles ont été utilisés pour créer un puzzle immense de 890 panneaux qui recouvre la rame, selon la technique du pelliculage.
Infographie : Design intérieur train de la civilisation
Des trains hauts en couleur
Île-de-France Mobilités (anciennement STIF) et la SNCF avaient déjà proposé des initiatives du même type par le passé. La ligne C avait ainsi été parée aux couleurs du château de Versailles afin d’en promouvoir la visite, auprès des touristes comme des Franciliens. Le cinéma avait été mis à l’honneur sur la ligne D tandis qu’un train des impressionnistes avait vu le jour entre Paris Saint-Lazare et Auvers-sur-Oise.
Des initiatives conçues pour mettre à l’honneur le patrimoine français et le faire découvrir à un large public, touristes ou locaux.
Le train des civilisations a été inauguré jeudi 15 juin 2017 en Gare de l’Est, avant de sillonner l’est de l’Île-de-France.
Design intérieur train de la civilisation