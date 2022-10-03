Le Francilien arrive sur la ligne Paris <> Provins !

Plus de ponctualité et de fiabilité

L’arrivée du Francilien sur une ligne se traduit par un saut en performance, on estime à 1,2 points le gain de ponctualité de la branche Paris <> Provins de la Ligne P.

Les rames Francilien ont déjà fait leurs preuves en termes de fiabilité, de robustesse et de ponctualité notamment sur les lignes de Paris Saint-Lazare (Ligne L et Ligne J) et les lignes de Paris-Nord (Ligne H et Ligne K) avec 93 % à plus de 95 % de ponctualité cumulée à mi année 2022.

En effet, le Francilien présente de meilleures performances d’accélération, de freinage et de fiabilité. Il dispose d’équipements anti-enrayage particulièrement utiles en automne pour s’adapter aux conséquences des « feuilles mortes ». Dispositif particulièrement utile sur cette branche de la Ligne P qui traverse de nombreuses zones boisées.

Le rehaussement des quais, combiné à l’augmentation de la largeur des portes, fluidifient les montées et descentes des voyageurs éliminant ainsi les facteurs de potentiels retards en gare.