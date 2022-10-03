Le Francilien arrive sur la ligne Paris <> Provins !
22 rames neuves, 15 000 voyageurs quotidiens, une meilleure empreinte carbone
Tout juste électrifiée, la branche Paris <> Provins de la ligne P va accueillir 22 rames toutes neuves du Francilien, le train 100 % électrique déjà bien connu des voyageurs en Île-de-France, présent notamment sur les lignes P, J et L.
Le Francilien, c'est un train plus performant, plus fiable et plus confortable, mais c'est aussi plus écologique, ce qui va permettre de réduire l’empreinte carbone de cet axe.
Le Francilien : plus de confort et de tranquillité
Le Francilien apporte un véritable gain de confort de voyage : des sièges larges et confortables, le chauffage au sol et une climatisation performante, des prises USB, un éclairage doux, de grandes vitres panoramiques font entrer le maximum de lumière naturelle à bord tout en filtrant d’avantage les rayons du soleil.
Le Francilien offre 29 % de sièges en plus (944 places assises en composition longue contre 732 avec les trains qui roulaient jusqu'à présent sur la ligne) permettant une meilleure répartition en cas d’affluence. Ces trains dits « Boa » permettent de se déplacer sans encombre d’un bout à l’autre de la rame afin d’avoir une vue d’ensemble sur les places disponibles et/ou pour recevoir les informations utiles à la poursuite du voyage.
Affluence en temps réel et accessibilité
Ces nouvelles rames sont équipées de dispositifs de comptage automatique qui permettent de connaitre via le site transilien.com ou le chatbot Tilien l’affluence en temps réel par voiture.
D’ici à la fin de l’année ces informations seront diffusées sur les écrans d’information voyageurs en gare. Ce nouveau service permet aux voyageurs de choisir les voitures les moins chargées notamment celles avec des places assises disponibles.
Les rames sont équipées de marches mobiles pour un meilleur accès depuis les quais, de portes plus larges pour faciliter la montée et la descente des voyageurs, mais aussi d’optimiser le temps de stationnement en gare.
Plus de sécurité
La configuration complètement ouverte du Francilien, permet à chacun de voir ce qu’il se passe autour de lui et de s’assurer d’être vu. Il génère un fort sentiment de sécurité.
La configuration « Boa » simplifie également le travail des équipes de contrôleurs, de la police ferroviaire et des médiateurs. Les trains sont équipés de caméras de vidéo protection à bord avec enregistrement embarqué.
Plus d’information à bord
Le Francilien est un train dit « communiquant ». Il a été conçu pour répondre aux attentes des voyageurs en matière d’information des voyageurs.
Pourvu de larges écrans d’information à bord, ils diffusent l’information en temps réel. La desserte du train et des correspondances sont affichées sur les différents écrans d’information. Ces écrans uniques remplacent les trois écrans des anciennes rames.
En situation perturbée, le centre opérationnel est en mesure de diffuser des informations conjoncturelles directement sur les écrans et/ou par messages sonores. Le conducteur est également en mesure de déclencher des annonces préenregistrées et de prendre la parole si nécessaire.
Plus de ponctualité et de fiabilité
L’arrivée du Francilien sur une ligne se traduit par un saut en performance, on estime à 1,2 points le gain de ponctualité de la branche Paris <> Provins de la Ligne P.
Les rames Francilien ont déjà fait leurs preuves en termes de fiabilité, de robustesse et de ponctualité notamment sur les lignes de Paris Saint-Lazare (Ligne L et Ligne J) et les lignes de Paris-Nord (Ligne H et Ligne K) avec 93 % à plus de 95 % de ponctualité cumulée à mi année 2022.
En effet, le Francilien présente de meilleures performances d’accélération, de freinage et de fiabilité. Il dispose d’équipements anti-enrayage particulièrement utiles en automne pour s’adapter aux conséquences des « feuilles mortes ». Dispositif particulièrement utile sur cette branche de la Ligne P qui traverse de nombreuses zones boisées.
Le rehaussement des quais, combiné à l’augmentation de la largeur des portes, fluidifient les montées et descentes des voyageurs éliminant ainsi les facteurs de potentiels retards en gare.
Plus de trains le soir en semaine depuis lundi 3 octobre
La fin des travaux d’électrification de la Ligne P permet la remise en service des trains suivants :
· De Paris Est à Provins, le train XIBU, départ à 21h47, arrivée à 23h10
· De Provins à Paris Est le train PIBU, départ 20h46, arrivée à 22h12
A partir 21h40, du lundi 3 octobre au vendredi 30 décembre 2022, sauf les samedis et dimanches, le trafic est interrompu entre Paris Est et Provins. Un service de bus de remplacement et mis en place avec la desserte des gares intermédiaires.
