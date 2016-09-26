Le Tram 11 express et son technicentre bientôt en service

Un projet mené en partenariat

L’opération est réalisée dans le cadre d’une co-maîtrise d’ouvrage, SNCF Réseau et SNCF Mobilités :

Île-de-France Mobilités (anciennement STIF) coordonne les aménagements d’intermodalité réalisés autour des 7 gares par les différents maitres d’ouvrage : SNCF Mobilités, Plaine Commune, l’EPA Plaine de France, la Ville du Bourget et le Département du Val d’Oise et finance le matériel roulant.

Les infrastructures sont financées par 5 acteurs : Région Île-de-France, Etat, Conseils Départementaux de Seine Saint Denis (CD 93) et du Val d’Oise (CD 95) et SNCF.

Île-de-France Mobilités finance intégralement l’acquisition du matériel roulant.