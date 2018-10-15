Tram 13 express : c’est parti pour les travaux
Un projet essentiel pour les déplacements de « banlieue à banlieue »
Le Tram 13 express vise à proposer une réelle alternative à la voiture individuelle pour lutter contre la pollution et les embouteillages dans les Yvelines. En reliant 3 pôles majeurs du département (Saint-Germain-en-Laye, Saint-Nom-La-Bretêche et Saint-Cyr) en 30 minutes, cette nouvelle ligne de tramway permettra d’améliorer nettement les conditions de déplacements pour les utilisateurs de grande couronne.
Le Tram 13 express bénéficiera à 21 000 voyageurs tous les jours et offrira des correspondances avec les RER A et C, ainsi qu’avec les lignes de Transilien L, N et U. Il sera mis en service en 2021 entre Saint-Germain et Saint-Cyr et des études sont déjà en cours pour un prolongement ultérieur jusqu’à Achères via le centre-ville de Poissy. La déclaration d’utilité publique de ce tracé urbain est attendue d’ici à la fin de l’année.
Un projet qui s’intègre harmonieusement dans un patrimoine exceptionnel
De Versailles à Saint-Germain-en-Laye, le Tram 13 express côtoie des sites exceptionnels. En tant que maître d’ouvrage du projet, Île-de-France Mobilités s’attache à les préserver au maximum. Pour ce faire, l’organisation des travaux a été réalisée en concertation continue avec les services de l’état et les partenaires du territoire.
Tout d’abord le projet réutilise et renouvelle en grande partie les infrastructures existantes de la Grande Ceinture. Au total, sur 18,8 km de tracé, plus de 15 km de la ligne réutilisent et modernisent des voies existantes.
Ensuite, pour les parcelles de forêt impactées par les travaux, chaque mètre carré utilisé par le projet est compensé au moins 4 fois. Cette compensation se fait au plus près du site directement dans la forêt de Saint-Germain. Il s’agit de replanter mais également de restaurer écologiquement des parcelles dégradées, pour créer des espaces favorables au développement de la faune locale.
Enfin, tout au long de sa conception, les porteurs du projet ont recherché une intégration soignée du projet dans son environnement, en particulier aux abords des châteaux de Versailles et de Saint-Germain-en-Laye. Par exemple, des arbres seront replantés le long de la plate-forme de tramway pour reconstituer la perspective royale sur l’avenue des Loges menant au château de Saint-Germain-en-Laye.
Les travaux officiellement lancés !
Les travaux du Tram 13 express ont été officiellement lancés le 5 octobre en présence de l’ensemble des partenaires financeurs et des maîtres d’ouvrage sur le site du futur atelier garage de la ligne à Versailles.
Les chantiers avancent bien tout au long de la future ligne. La dépose des anciennes voies de la grande ceinture est en cours et les ouvriers préparent la construction des nouvelles infrastructures. Les travaux préparatoires (défrichements et opérations de nettoyages) sont en cours à Saint-Cyr et à Saint-Germain-en-Laye, et l’atelier garage commence à sortir de terre à Versailles. Rendez vous en 2021 pour la mise en service !
Le projet en bref
Le projet Tram 13 express est réalisé grâce au financement de la Région Île-de-France (53,2%), du Département des Yvelines (30%) et de l’Etat (16,8%) pour un montant global de 306,7 millions d’euros.
A ce coût s’ajoutent 68,4 millions d’euros pour le matériel roulant (11 rames) financés à 100% par Île-de-France Mobilités, Autorité organisatrice des Mobilités Durables en Île-de-France.