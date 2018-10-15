Tram 13 express : c’est parti pour les travaux

Un projet qui s’intègre harmonieusement dans un patrimoine exceptionnel

De Versailles à Saint-Germain-en-Laye, le Tram 13 express côtoie des sites exceptionnels. En tant que maître d’ouvrage du projet, Île-de-France Mobilités s’attache à les préserver au maximum. Pour ce faire, l’organisation des travaux a été réalisée en concertation continue avec les services de l’état et les partenaires du territoire.

Tout d’abord le projet réutilise et renouvelle en grande partie les infrastructures existantes de la Grande Ceinture. Au total, sur 18,8 km de tracé, plus de 15 km de la ligne réutilisent et modernisent des voies existantes.

Ensuite, pour les parcelles de forêt impactées par les travaux, chaque mètre carré utilisé par le projet est compensé au moins 4 fois. Cette compensation se fait au plus près du site directement dans la forêt de Saint-Germain. Il s’agit de replanter mais également de restaurer écologiquement des parcelles dégradées, pour créer des espaces favorables au développement de la faune locale.

Enfin, tout au long de sa conception, les porteurs du projet ont recherché une intégration soignée du projet dans son environnement, en particulier aux abords des châteaux de Versailles et de Saint-Germain-en-Laye. Par exemple, des arbres seront replantés le long de la plate-forme de tramway pour reconstituer la perspective royale sur l’avenue des Loges menant au château de Saint-Germain-en-Laye.