Tram 13 express phase 2 : Ouverture de l’enquête publique complémentaire unique du projet le 8 janvier

Cette nouvelle ligne répond au besoin essentiel de simplification des déplacements entre le nord et le sud pour les habitants du département. Le détour par Paris ne sera plus nécessaire. Les liaisons entre lieux de vie et de travail seront simplifiées, notamment grâce aux nombreuses correspondances crées avec les lignes de Train A, C, L, J, U et N. Les voyageurs bénéficieront d’une qualité de service améliorée, de correspondances efficaces mais aussi de temps de parcours raccourcis.

1 projet est réalisé en 2 phases :

La phase 1 reliant Saint-Cyr-RER à Saint-Germain-RER, déclarée d’utilité publique en février 2014 dont les travaux ont démarré en février 2017.

La phase 2 prolongeant le Tram 13 express de Saint-Germain à Achères.

Ce projet a fait l’objet d’une première concertation en 2013, puis d’une enquête publique en 2014. Le tracé initial proposait alors de contourner le centre de Poissy. Suite aux conclusions de cette enquête publique, les porteurs du projet ont engagé des études complémentaires sur la faisabilité d’un tracé alternatif permettant une correspondance avec la gare de Poissy RER. Compte-tenu des avantages du tracé urbain dans Poissy par rapport au tracé initial, notamment en termes de desserte et de trafic voyageurs, ce nouveau tracé a été présenté au public lors d’une concertation complémentaire en 2016.

Grâce aux enseignements tirés de cette concertation, le projet de tracé alternatif peut à nouveau être soumis à l’avis du public à l’occasion de cette enquête publique complémentaire unique lancée le 8 février 2018.

Celle-ci a 3 objectifs :

la présentation des avantages et inconvénients du tracé urbain par rapport au tracé précédent, présenté à l’enquête publique de 2014, en termes d’incidences du projet sur l’environnement et la santé humaine.

la déclaration d’utilité publique du projet ;

la mise en compatibilité des documents d’urbanisme. Seul le plan Local d’Urbanisme de Saint-Germain-en-Laye est concerné.

S’exprimer sur le projet

Durant l’enquête, le public est invité à :

Consulter le dossier d’enquête publique complémentaire

Il est également possible de demander un rendez-vous avec l’un des membres de la commission d’enquête.

A l’issue de l’enquête, ses résultats participeront au choix du préfet pour l’un des deux tracés proposés et afin de le déclarer d’utilité publique.

Toute l’information disponible sur www.tram13-express.fr

Contacts Presse

–> Sébastien Mabille : 01 47 53 28 42 – [email protected]

–> Hélène Duguet : 01 82 53 80 90 – [email protected]