Tram 3 : « J’ai 10 ans »
Prolongement à l’ouest et première soudure
Après le premier tronçon mis en service en 2006 entre Pont de Gargliano et Porte d’Ivry puis le second entre Porte d’Ivry et Porte de la Chapelle en 2012, le tram 3 poursuit son développement à l’ouest.
Le prochain prolongement, qui reliera Porte de la Chapelle à Porte d’Asnières en 2018 sur une distance de 4,3 km, est actuellement en cours de travaux. Avec le prolongement ultérieur à Porte Dauphine, le tram 3 atteindra alors quasiment 30 km autour de la capitale.
Les 10 ans du tram 3 seront célébrés le 13 décembre 2016. Lors de la première soudure sur le site du chantier, sera présente Valérie Pécresse, Présidente de la Région Île-de-France et d’Île-de-France Mobilités (anciennement STIF).
Interconnexion avec un bus à haut niveau de service
Le tram 3 ne devrait pas s’arrêter à la Porte Dauphine puis qu’une dernière extension reliant les deux extrémités de la ligne est envisagée par la présidence d’Île-de-France Mobilités. Les premières études réalisées avec la Ville de Paris orientent le projet vers la mise en service d’un bus à haut niveau de service permettant de relier simplement et rapidement les deux terminus tout en améliorant l’accès du Bois de Boulogne en transport en commun.
Pour en savoir plus : site officiel