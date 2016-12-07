Tram 3 : « J’ai 10 ans »

Après le premier tronçon mis en service en 2006 entre Pont de Gargliano et Porte d’Ivry puis le second entre Porte d’Ivry et Porte de la Chapelle en 2012, le tram 3 poursuit son développement à l’ouest.

Le prochain prolongement, qui reliera Porte de la Chapelle à Porte d’Asnières en 2018 sur une distance de 4,3 km, est actuellement en cours de travaux. Avec le prolongement ultérieur à Porte Dauphine, le tram 3 atteindra alors quasiment 30 km autour de la capitale.

Les 10 ans du tram 3 seront célébrés le 13 décembre 2016. Lors de la première soudure sur le site du chantier, sera présente Valérie Pécresse, Présidente de la Région Île-de-France et d’Île-de-France Mobilités (anciennement STIF).