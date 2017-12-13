Le Tram 3 est prolongé à la porte Dauphine

3,2 km et 7 nouvelles stations de plus pour le T3

Le tracé du prolongement du T3 à l’Ouest de la porte d’Asnières à la porte Dauphine dessert les 17ème et 16ème arrondissements de Paris ainsi que les communes limitrophes de Levallois-Perret et de Neuilly-sur-Seine. La concertation avec les habitants conduite en 2016, et le travail technique réalisé avec les mairies d’arrondissement, a permis de définir un tracé définitif qui accompagne les projets urbains de la Ville de Paris et les projets de transports en cours (nouvelle gare du RER E à la porte Maillot). Ce projet de prolongement sera présenté lors de l’enquête publique qui pourra être réalisée en 2018.