Le Tram 3 est prolongé à la porte Dauphine
3,2 km et 7 nouvelles stations de plus pour le T3
Le tracé du prolongement du T3 à l’Ouest de la porte d’Asnières à la porte Dauphine dessert les 17ème et 16ème arrondissements de Paris ainsi que les communes limitrophes de Levallois-Perret et de Neuilly-sur-Seine. La concertation avec les habitants conduite en 2016, et le travail technique réalisé avec les mairies d’arrondissement, a permis de définir un tracé définitif qui accompagne les projets urbains de la Ville de Paris et les projets de transports en cours (nouvelle gare du RER E à la porte Maillot). Ce projet de prolongement sera présenté lors de l’enquête publique qui pourra être réalisée en 2018.
Le prolongement en quelques chiffres :
- 7 nouvelles stations espacées en moyenne de 460 m
- 3,2 km supplémentaires
- En correspondance avec les lignes 1, 2 et 3 du métro et les lignes C et E du RER.
- 12 minutes de temps de parcours entre la Porte d’Asnières et la Porte Dauphine
- 8 nouvelles rames seront commandées pour assurer le service (environ 30M€ financé par Île-de-France Mobilités)
- Un tram toutes les 4 minutes à l’heure de pointe
- 165 M€, le budget du projet (+/- 15%) financé par l’Etat, la Région Île-de-France et la Ville de Paris
- 59 000 voyageurs par jour (en semaine)
Le tracé du prolongement du Tram 3b :
Tracé du Tram 3b. Le nom des stations sont : Porte Dauphine, Bruix-Lao, Porte Maillot, Porte des Ternes, Porte de Villiers, Porte de Champerret, Porte de Courcelles, Porte d'Asnières.