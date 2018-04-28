Tram, le réseau s’étend en Île-de-France
Le réseau tram s'étend en Île-de-France. En 2022 : 246 Km de lignes, 13 lignes pour connecter les territoires.
- En 2016 : 105 km de lignes / 8 lignes en service
- En 2022 : 246 km de lignes / 13 lignes pour connecter les territoires
- Tram 1 : Noisy-le-Sec • Asnières – Gennevilliers – Les Courtilles. En projet : Prolongement entre Noisy-le-Sec et Val de Fontenay - Prolongement entre Asnières – Gennevilliers – Les Courtilles et Colombes – Gabriel Péri
- Tram 2 : Porte de Versailles • Pont de Bezons
- Tram 3 : Pont du Garigliano • Porte de Vincennes - Porte de Vincennes • Porte de la Chapelle
- Tram 4 : Aulnay-sous-Bois • Bondy
- Tram 5 : Marché de Saint-Denis • Garges-Sarcelles
- Tram 6 : Châtillon • Robert Wagner (Vélizy) • Viroflay
- Tram 7 : Villejuif • Porte de l’Essonne (Athis-Mons)
- Tram 8 : Saint-Denis • Épinay-sur-Seine / Villetaneuse
- Tram 9 : Porte de Choisy • Orly Ville
- Tram 10 : Antony (La Croix de Berny) • Clamart (Place du Garde)
- Tram 11 : Sartrouville • Noisy-le-Sec - (Tangentielle Nord)
- Tram 12 : Massy-Palaiseau • Évry-Courcouronnes (Tram-train Massy - Évry)
- Tram 13 : Saint-Cyr • Achères Ville (Tangentielle Ouest)