T13 : c'est parti pour le nouveau tram entre Saint-Cyr et Saint-Germain !

De Saint-Cyr-l'École à Saint-Germain-en-Laye en 30 minutes !

Le tram T13 met désormais Saint-Cyr à seulement 30 minutes de Saint-Germain... sans polluer, sans dépenser plus qu'un passe Navigo ou qu'un ticket. De quoi laisser enfin sa voiture au garage.

Reliant pour le moment sept communes (Saint-Germain-en-Laye, Mareil-Marly, L'Étang-la-Ville, Bailly, Noisy-le-Roi, Versailles, Saint-Cyr-l'École).