T13 : c'est parti pour le nouveau tram entre Saint-Cyr et Saint-Germain !
6 juillet 2022, 18h : vous montez dans le tram T13...
Et voilà, il est enfin là ! Vous l'avez vu rouler à vide, faire des essais depuis des mois. Vous vous êtes habitués à sa présence dans les rues, le long des routes, à travers les paysages exceptionnels qui ponctuent les 18,8 kilomètres qui séparent Saint-Germain-en-Laye et Saint-Cyr-l'École. Et maintenant, il est à tout à vous, tous les jours, toute l'année.
De Saint-Cyr-l'École à Saint-Germain-en-Laye en 30 minutes !
Le tram T13 met désormais Saint-Cyr à seulement 30 minutes de Saint-Germain... sans polluer, sans dépenser plus qu'un passe Navigo ou qu'un ticket. De quoi laisser enfin sa voiture au garage.
Reliant pour le moment sept communes (Saint-Germain-en-Laye, Mareil-Marly, L'Étang-la-Ville, Bailly, Noisy-le-Roi, Versailles, Saint-Cyr-l'École).
Le Tram T13 en chiffres : 18,8 km de ligne entre Saint-Germain-en-Laye et Saint-Cyr-l'École, 12 stations dont 7 créées, 7 communes desservies, 30 minutes entre Saint-Germain RER et Saint-Cyr RER
Le T13 : un tram-train dans votre quotidien
Le tram T13 est en réalité un "tram-train". Cela veut dire qu'il circule aussi bien en ville (en mode tram, sur des voies urbaines dédiées) que sur le Réseau Ferré National de la Grande Ceinture Ouest (en mode train).
Cinq gares de cette Grande Ceinture Ouest ont été d'ailleurs été réaménagées pour accueillir le T13 : Noisy-le-Roi, Saint-Nom-la-Bretèche – Forêt de Marly, Mareil-Marly, Fourqueux – Bel Air et Lisière Pereire (les sept autres stations du parcours ont été créées).
Citation / Que va changer l'arrivée du Tram T13 dans votre quotidien ? "Je prendrai le tram de Saint-Nom-la-Bretèche vers Saint-Germain-en-Laye où je vais à l'école. Je me déplacerai plus rapidement et de manière plus écologique. Je suis impatient de l'essayer" Alexandros, 11 ans, Saint-Nom-la-Bretèche
Un parcours d'exception, un patrimoine respecté
Entre Saint-Cyr l'École et Saint-Germain-en-Laye, le parcours du T13 serpente le long de sites historiques et naturels qui font la fierté de l'Île-de-France.
Du château de Saint-Germain-en-Laye, à l'avenue des Loges et son alignement d'arbres, à la forêt de Saint-Germain, jusqu'à la plaine de Versailles et sa perspective exceptionnelle avec le château : tous ces lieux magnifiques sont préservés par l'arrivée d'un tram T13 dont l'intégration a été travaillée en concertation avec l'ensemble des acteurs publics et privés concernés.