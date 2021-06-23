Carte Scol'R 2021-2022, c’est le moment de s’inscrire pour les circuits spéciaux scolaires

Vous connecter à votre compte transport

Nous vous rappelons que, dans la mesure où votre enfant était inscrit aux circuits spéciaux l’an passé, vous bénéficiez d’un compte transport sur le portail d’Île-de-France Mobilités. Nous vous remercions de vous connecter au portail en utilisant l’identifiant et le mot de passe de ce compte.

Si vous avez perdu votre identifiant et/ou votre mot de passe, cliquer sur "Identifiant ou mot de passe oublié ?". Vous pourrez renseigner l’adresse e-mail utilisée pour la dernière inscription ; vous recevrez alors un courriel contenant votre identifiant et un lien vous permettant de réinitialiser votre mot de passe.

Si vous n'utilisez plus l'adresse e-mail renseignée l'année dernière lors de la création de votre compte transport, nous vous remercions de renvoyer un courriel mentionnant la nouvelle adresse e-mail à affecter à votre compte, ainsi que le prénom, le nom et la date de naissance de votre enfant, à l’un des contacts ci-dessous :

Si vous résidez dans le département de l’Essonne : [email protected]

Si vous résidez dans le département de Seine-et-Marne : [email protected]

Si vous résidez dans le département du Val d’Oise : [email protected]

Si vous résidez dans le département des Yvelines : [email protected]

Effectuer une demande de carte SCOL’R pour votre enfant