En attendant le Tram 10, priorité à l’environnement
Une démarche visant d’abord à éviter les impacts
Pour chaque projet d’infrastructures mené en France, la loi impose aux maîtres d’ouvrage de s’engager à réduire l’impact de celui-ci sur l’environnement. Dans le cadre du Tram 10, Île-de-France Mobilités et le Conseil Départemental des Hauts-de-Seine, se sont engagés à aller au delà de leurs obligations légales pour concevoir un projet de très haute qualité environnementale.
Il s’agit tout d’abord d’éviter les impacts à chaque fois que cela est possible. Cela se prépare dès les premières phases d’études, en veillant à ce que le tramway réutilise en majorité des voies existantes et n’impacte que marginalement les espaces naturels et les habitats d’espèces protégées.
Quand des impacts sont malheureusement inévitables, il faut tendre à les limiter. Pour cela, Île-de-France Mobilités est accompagné par un écologue qui assure le suivi environnemental des travaux. Dès qu’un impact est identifié, des mesures sont prises pour en réduire la portée : en réalisant les coupes d’arbres en dehors des périodes de nidification, en installant des bâches pour empêcher les amphibiens de migrer vers des zones en chantier ou encore en installant des abris pour certaines espèces vulnérables comme les hérissons.
Enfin, des compensations environnementales sont prévues dans le cadre du projet. La construction de la ligne nécessitant le défrichement de 3,5 hectares de parcelles boisées, Île-de-France Mobilités s’est engagée à replanter 12 hectares de forêts ailleurs dans la Région. Le projet contribue également au fond stratégique du bois et de la forêt.
Un projet qui contribue à régénérer la forêt et protéger la faune locale
Dans le cadre de la démarche de compensation environnementale du projet Tram 10, Île-de-France Mobilités s’est engagé à restaurer plusieurs parcelles actuellement dégradées dans la forêt de Verrières. Quatre parcelles situées à proximité du tracé, au Bois de la Béguinière et au Bois du Carreau, sont concernées. Le projet de restauration a été réalisé en partenariat avec le Conseil National de la Protection de la Nature.
En restaurant des espaces forestiers aujourd’hui en mauvais état, ces travaux permettent de créer de meilleures conditions d’habitat et de reproduction pour la faune locale en diversifiant les milieux boisés actuels. Au programme : délimitation d’îlots où les arbres peuvent grandir sans intervention humaine, aménagement de clairières et de lisières, diversification des essences présentes… Tous ces travaux sont réalisés avec des techniques respectant les sols de la forêt, et même en traction animale quand cela est possible.
Le projet Tram 10 vise aussi à protéger les espèces protégées résidant à proximité des travaux.Parmi les espèces à surveiller, plusieurs hérissons d’Europe nichent à Clamart à proximité de la future station « Jardin Parisien ». Cinq abris ont été aménagés dans le cimetière du Parc et dans l’Espace Naturel Sensible de la Promenade des Quatre forêts. Ils sont construits en bois : d’abord trois rondins au sol en triangle, en gardant une entrée de 20 cm, puis le toit, recouvert de branchages.Les hérissons peuvent ainsi trouver refuge dans des secteurs protégéset se déplacer en évitant les routes, première cause de mortalité de l’animal en milieu urbain.
Enfin les travaux du tramway pouvant être très perturbants pour les espèces locales, des actions spécifiques sont menées pour éviter que les animaux ne s’approchent du chantier. Par exemple, une bâche de protection a été installée dans la forêt de Verrières en amont des travaux afin de s’assurer que les amphibiens ne migrent pas vers des espaces qui seront concernés par les travaux du site de maintenance et de remisage.
Le projet en bref
Le Tram 10 reliera La Croix de Berny (Antony) à la Place du Garde (Clamart), desservant également les villes de Châtenay-Malabry et du Plessis-Robinson. Cette nouvelle ligne permettra de renforcer l’offre de transport dans le sud des Hauts-de-Seine et d’accompagner les projets urbains de ce secteur en plein développement.
Elle offrira des correspondances avec le Tram 6 récemment mis en service, ainsi qu’avec le RER B et le Bus TVM à La Croix de Berny.
Le projet est piloté par Île-de-France Mobilités qui assure également la maîtrise d’ouvrage conjointement avec le Département des Hauts-de-Seine. Il représente un investissement de 350 millions d’euros financé par la Région Île-de-France (49%), l’Etat (21%) et les département des Hauts-de-Seine (30%).
Le matériel roulant (13 nouvelles rames) représentant un investissement de 35 millions d’euros et l’exploitation de la future ligne sont financés à 100% par Île-de-France Mobilités.