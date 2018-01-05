[Les travaux avancent] Nouvelle branche du Tram 4
Sur l’ensemble du nouveau tronçon, les futures voies commencent à prendre forme. La pose des rails se poursuit toujours au sein des 4 communes concernées par les chantiers, avec la réalisation de travaux d’infrastructure ou préparatoires selon les secteurs. À Montfermeil, par exemple, des travaux d’infrastructure se dérouleront rue de l’Église jusqu’à fin mars 2018 tandis que d’autres travaux de la même nature situés boulevard de la République à Livry-Gargan se dérouleront jusqu’en février prochain.
Les futures rames du Tram 4 qui circuleront sur ces nouvelles voies fonctionneront à l’électricité. 4 sous-stations électriques seront alors implantées le long de la nouvelle branche afin de fournir en énergie ces rames. Ces travaux vont se poursuivre toute l’année.
Les premières rames ont d’ores et déjà été réceptionnées au centre de maintenance de Noisy-le-Sec.
Le Projet en bref
La création de cette nouvelle branche a pour but de désenclaver le plateau de Clichy-sous-Bois et de Montfermeil en desservant 4 communes : Les Pavillons-sous-Bois, Livry-Gargan, Clichy-sous-Bois et Montfermeil. 11 nouvelles stations seront créées : Républic Marx Dormoy, Léon Blum, Maurice Audin, Clichy-sous-Bois Mairie, Romain Rolland, Clichy Montfermeil, Notre-Dame des Anges, Daniel Perdrigé, Paul Bert, Arboretum et Hôpital de Montfermeil (les noms sont provisoires).
Tracé du Tram 4. 93, Train B E, Métro 15 16, Bus Tzen3
Au départ de Bondy, une rame sur deux prendra la direction de Montfermeil afin d’emprunter la nouvelle branche, soit 6,5 km de nouvelles voies pour une durée de trajet terminus à terminus d’environ 30 minutes. 37 000 voyageurs chaque jour sont attendus sur ce nouveau tronçon. Ce chiffre pourrait également s’accroître avec l’arrivée en 2023 de la ligne 16 du Métro au niveau de la future station Clichy Montfermeil.
La mise en service de cette nouvelle branche est prévue pour 2019.
Le projet est porté par plusieurs maîtres d’ouvrage : Île-de-France Mobilités assure la coordination générale du projet (respect du programme, du calendrier, des coûts…) ainsi que la réalisation de la section urbaine, SNCF Réseau et SNCF Mobilités sont également maîtres d’ouvrages pour la partie située sur le réseau ferré national.
Le projet est financé par l’État à 37%, la Région Île-de-France à 49% et la SNCF à 14%, pour un montant de 270 millions d’euros. Le matériel roulant de la nouvelle branche représentant un investissement de 100 millions d’euros ainsi que l’exploitation sont financés à 100% par Île-de-France Mobilités.
Infographie : Le financement et les acteurs du projet. Infrastructure soit 270 million d'euros, les Trams soit 100 millions d'euros, l'exploitation (coût prévisionnels en cours)
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site dédié au projet : www.tramway-t4.fr.
