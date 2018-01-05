[Les travaux avancent] Nouvelle branche du Tram 4

Au départ de Bondy, une rame sur deux prendra la direction de Montfermeil afin d’emprunter la nouvelle branche, soit 6,5 km de nouvelles voies pour une durée de trajet terminus à terminus d’environ 30 minutes. 37 000 voyageurs chaque jour sont attendus sur ce nouveau tronçon. Ce chiffre pourrait également s’accroître avec l’arrivée en 2023 de la ligne 16 du Métro au niveau de la future station Clichy Montfermeil.

La mise en service de cette nouvelle branche est prévue pour 2019.

Le projet est porté par plusieurs maîtres d’ouvrage : Île-de-France Mobilités assure la coordination générale du projet (respect du programme, du calendrier, des coûts…) ainsi que la réalisation de la section urbaine, SNCF Réseau et SNCF Mobilités sont également maîtres d’ouvrages pour la partie située sur le réseau ferré national.

Le projet est financé par l’État à 37%, la Région Île-de-France à 49% et la SNCF à 14%, pour un montant de 270 millions d’euros. Le matériel roulant de la nouvelle branche représentant un investissement de 100 millions d’euros ainsi que l’exploitation sont financés à 100% par Île-de-France Mobilités.