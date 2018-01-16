[Les travaux avancent] Nouvelle ligne Tram 9

La nouvelle ligne du Tram 9 va permettre de dynamiser l’offre de transport en commun à Paris et dans le Val-de-Marne en proposant une nouvelle liaison rapide et fiable entre les pôles d’emplois et culturels du territoire. La signature de la convention de financement par les partenaires financeurs du projet constitue une avancée majeure pour le projet qui permettra à Île-de-France Mobilités, maître d’ouvrage du projet, de mener les travaux jusqu’à leur terme. Valérie Pécresse, Présidente de la Région Île-de-France et d’Île-de-France Mobilités, Laurent Prévost, Préfet du Val-de-Marne, Christian Favier, Président du Conseil départemental du Val-de-Marne, et Michel Leprêtre, Président de l’Etablissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre, étaient tous présents pour l’événement.