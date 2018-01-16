[Les travaux avancent] Nouvelle ligne Tram 9
La nouvelle ligne du Tram 9 va permettre de dynamiser l’offre de transport en commun à Paris et dans le Val-de-Marne en proposant une nouvelle liaison rapide et fiable entre les pôles d’emplois et culturels du territoire. La signature de la convention de financement par les partenaires financeurs du projet constitue une avancée majeure pour le projet qui permettra à Île-de-France Mobilités, maître d’ouvrage du projet, de mener les travaux jusqu’à leur terme. Valérie Pécresse, Présidente de la Région Île-de-France et d’Île-de-France Mobilités, Laurent Prévost, Préfet du Val-de-Marne, Christian Favier, Président du Conseil départemental du Val-de-Marne, et Michel Leprêtre, Président de l’Etablissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre, étaient tous présents pour l’événement.
L’infrastructure du projet, représentant un investissement de 404 millions d’euros, est financée par la Région Île-de-France (52,5%), l’État (22,5%), le Conseil départemental du Val-de-Marne (21%), la Ville de Paris (3%) et l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre (1%). À noter qu’Île-de-France Mobilités finance aussi l’exploitation de la ligne(10 millions d’euros/an) et le matériel roulant(75 millions d’euros), soit 22 rames.
Infographie : Le financement et les acteurs du projet. Infrastructure soit 404 millions d'euros, soit 75 millions d'euros, l'exploitation (coûts prévisionnels en cours de consolidation)
Les travaux en cours
Après une première phase, comprenant des travaux préparatoires et un déplacement des réseaux souterrains, l’année 2018 va voir débuter les travaux d’infrastructure. Il s’agit de construire la plateforme de circulation du tramway, réorganiser l’espace public et réaménager la voirie, aménager les environnements urbains et paysagers proches de la ligne ou encore réaliser les stations (quais, équipements dédiés aux voyageurs…).
Le Site de Maintenance et de Remisage est également en travaux à Orly afin d’accueillir les 22 rames de la flotte du Tram 9 et le Poste de Commandement Centralisé, qui aura la charge de gérer l’ensemble des fonctions de régulation de la ligne.
La mise en service du Tram 9 est prévue pour fin 2020.
Le projet en bref
Traversant 6 villes, Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine, Choisy-le-Roi, Thiais, Orly et Paris, le Tram 9 offrira aux voyageurs une liaison performante et régulière avec un temps de trajet d’environ 30 minutes terminus à terminus. La nouvelle ligne est composée de 19 stations pour 10 km de nouvelles voies. Plusieurs correspondances jalonneront également le tracé du Tram 9, avec le RER C, le Tram 3a et le Métro 7, en plus de la future ligne de Métro 15 à Vitry-sur-Seine et Bus Tzen 5 à Choisi-le-Roi.
Le tracé du Tram 9 de Orly-ville à Porte de choisy
Les mobilités douces ne sont pas en reste, car deux consignes sécurisées Véligo seront installées près de la future gare de la ligne 15 du métro à Vitry-sur-Seine et sur la place Gaston Viens à Orly-Ville, ainsi que des arceaux à vélos à chaque station et des pistes cyclables aménagées tout au long du linéaire.
L’arrivée du Tram 9, sur lequel on attend 80 000 voyageurs quotidiens, permettra de soulager les lignes de bus suivant le même axe Paris-Orly. Contre 100 personnes dans un bus, le Tram 9 pourra ainsi accueillir 300 personnes par rame. Les voyageurs auront accès à un nouveau mode de transport confortable, propre, performant, et surtout, accessible, en particulier pour les personnes à mobilité réduite.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site dédié au projet : www.tram9.fr.
Crédit Photo : Célia Pernot.