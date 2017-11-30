[Les travaux avancent] Préparation du chantier pour le futur Tram 10

Les nouvelles stations seront totalement accessibles aux personnes à mobilité réduite et proposeront une haute qualité de service (distributeurs de titres de transports, vidéo-surveillance, panneaux d’information, stationnements vélos…). Des espaces sécurisés Véligo seront également installés aux deux terminus. Côté correspondance, le Tram 10 se connectera avec le Tram 6 au niveau de la station Hôpital Béclère et avec le RER B et le Bus TVM à la station La Croix de Berny.

Île-de-France Mobilités et le Département des Hauts-de-Seine sont tous deux maîtres d’ouvrage du projet, le premier pour la réalisation du système de transport (la plateforme du tramway, les stations et les poteaux de la caténaire), et le second pour l’insertion urbaine et les aménagements de voiries.

Le Tram 10 est financé par la Région Ile-de-France (49%), le Département des Hauts-de-Seine (30%) et l’Etat (21%).

Le fonctionnement de la ligne (entretien, moyens humains, vidéo-surveillance…) ainsi que les tramways qui y circuleront sont financés à 100% par Île-de-France Mobilités.