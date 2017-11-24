[Les travaux avancent] Prolongement de la ligne 12 du métro
Le creusement des deux futures stations se déroule dans un environnement très spécial. Les sols d’Aubervilliers étant baignés par la nappe phréatique, les équipes du projet ont dû trouver une solution permettant de stabiliser le terrain pendant le creusement pour éviter toute infiltration d’eau. La technique de congélation des sols a été retenue pour répondre à cette problématique.
À 20 mètres de profondeur, 3 tympans (jonction entre le tunnel et les stations) sont réalisés : le tympan nord de la station Aimé Césaire et les deux tympans de Mairie d’Aubervilliers. Depuis l’intérieur du tunnel, près de 250 forages ont été réalisés afin de pouvoir insérer dans le sous-sol 240 tubes de congélation interconnectés (80 tubes par tympan) maintenus 24h/24 et 7j/7 à -35°. Le sol ainsi gelé est plus stable, ce qui permet la réalisation des fonds de la station et des murs de liaison définitifs des tympans et du tunnel.
Ce véritable « bouclier de glace » sera maintenu jusqu’à la fin 2017 pour la station Aimé Césaire et début 2018 pour Mairie d’Aubervilliers, le temps que cette phase de travaux soit achevée. Ensuite il sera temps de réaliser l’aménagement intérieur et l’équipement des stations en vue de la mise en exploitation.
Retrouvez tout le processus en images dans cette vidéo :
Le Projet en bref
À la suite d’un premier prolongement entre Porte de la Chapelle et Front Populaire inauguré en 2012, 3 km et 2 nouvelles stations sont en cours de réalisation : Aimé Césaire et Mairie d’Aubervilliers. Cette nouvelle extension permettra de placer le centre d’Aubervilliers à moins de 10 minutes de Paris et de mieux desservir la Plaine Saint-Denis. Près de 37 000 voyageurs emprunteront chaque jour ce prolongement, et encore davantage quand la ligne 12 se connectera d’ici 2025 à la future ligne 15 du métro du Grand Paris Express.
Les travaux ont débuté en 2016, pour une mise en service prévue fin 2019.
La RATP et Île-de-France Mobilités, respectivement maître d’ouvrage et autorité organisatrice, conduisent le projet. La RATP assure la réalisation du prolongement (infrastructure et système de transport) et Île-de-France Mobilités veille au bon déroulement du projet et au bon respect des coûts et du calendrier.
Le projet de prolongement de la ligne 12 est financé par l’État et la Région Île-de-France à hauteur de 91,7 % et par le Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis pour 8,3 %. L’exploitation et le matériel roulant de la ligne sont financés à 100% par Île-de-France mobilités.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site dédié au projet : www.prolongement-metro12.fr