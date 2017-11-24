[Les travaux avancent] Prolongement de la ligne 12 du métro

Ce véritable « bouclier de glace » sera maintenu jusqu’à la fin 2017 pour la station Aimé Césaire et début 2018 pour Mairie d’Aubervilliers, le temps que cette phase de travaux soit achevée. Ensuite il sera temps de réaliser l’aménagement intérieur et l’équipement des stations en vue de la mise en exploitation.

Retrouvez tout le processus en images dans cette vidéo :