[Les travaux avancent] Prolongement de la ligne 14 – fin des creusements du tunnel !

Le projet en bref

Première ligne automatique du métro parisien mise en service en 1998, la ligne 14 est aujourd’hui prolongé au nord jusqu’à Mairie de Saint-Ouen puis Saint-Denis Pleyel et au sud jusqu’à l’aéroport d’Orly. Elle sera à terme connectée aux 4 futures lignes automatique du Grand Paris Express devenant une des épines dorsales du réseau de transports en commun francilien. Ce projet vise également à décharger la ligne 13 aujourd’hui largement saturée.

Le prolongement jusqu’à Mairie de Saint-Ouen, actuellement en travaux, comporte 5,8km de voies pour 4 nouvelles stations. Il permettra de relier le nouveau terminus avec la gare Saint-Lazare en moins de 15 minutes et sera fréquenté chaque jour par 172 000 personnes. Pour accueillir tous ces nouveaux voyageurs, Île-de-France Mobilités finance 35 nouvelles rames automatiques à 8 voitures MP14. Un matériel roulant moderne et particulièrement économe en énergie.

Le projet est piloté par Île-de-France Mobilités qui assure également la maîtrise d’ouvrage conjointement avec la RATP. Il représente un investissement de 1,4 milliard d’euros financé par la Société du Grand Paris (55%), la Ville-de-Paris (20%), la Région Île-de-France (12,5%) et les départements de Seine-Saint-Denis et des Hauts-de-Seine (5,5%).