[Les travaux avancent] Prolongement de la ligne 14 – fin des creusements du tunnel !
De nombreuses activités se déroulent actuellement sur l’ensemble des 5,8km de nouvelles voies et les 4 futures stations. Les ouvriers et ingénieurs du projet mettent actuellement les bouchées doubles pour assurer une mise en service du prolongement mi-2020. Ces travaux se font à la fois en extérieur, autour des stations et des ouvrages annexes, qu’en souterrain, dans le tunnel qu’il s’agit désormais d’équiper.
Dans le tunnel : après le tunnelier, l’équipement !
Après plus de deux années de travail, le creusement des 5,8km du tunnel est désormais achevé. Il a été assuré pour l’essentiel par deux tunneliers (Yolène et Magaly) : des énormes machines opérées par un équipage de 70 personnes qui réalisent à la fois le creusement du terrain et la pose du revêtement du tunnel. Les déblais sont ensuite évacués par voie fluviale jusqu’à un site de recyclage situé en Normandie.
Suivez la pose des voies sur la carte interactive du projet
Suite à cette phase particulièrement spectaculaire intervient un long travail d’équipement du tunnel. Il s’agit de poser les câbles électriques, l’éclairage, la ventilation et les accès de secours… mais également les rails sur lesquels circuleront les futurs métros.
Les stations prennent forme
Plus prés de la surface, les équipes du projet ont commencé l’aménagement des stations. Les « boites » permettant de rendre l’ouvrage hermétique sont pratiquement terminées, le travail consiste maintenant à construire les plateformes et escaliers qui permettront aux futurs usagers de circuler de la surface jusqu’au quai du métro. Viendra ensuite la pose du mobilier, des automates de vente, des lignes de contrôle, bref… tout ce qui permet à la station de fonctionner au quotidien.
Le future site de maintenance avance également
Le bâtiment qui accueillera les futures rames de la ligne 14 prend également forme au cœur du quartier des Docks à Saint-Ouen. Il abritera des voies de garage, un atelier, des bureaux et tous les équipements nécessaires au bon fonctionnement de la ligne. Ce bâtiment, exemplaire aussi bien pour son insertion urbaine que sa qualité environnementale, sera en mesure d’accueillir ses premiers trains à la fin de l’année 2018.
Le projet en bref
Première ligne automatique du métro parisien mise en service en 1998, la ligne 14 est aujourd’hui prolongé au nord jusqu’à Mairie de Saint-Ouen puis Saint-Denis Pleyel et au sud jusqu’à l’aéroport d’Orly. Elle sera à terme connectée aux 4 futures lignes automatique du Grand Paris Express devenant une des épines dorsales du réseau de transports en commun francilien. Ce projet vise également à décharger la ligne 13 aujourd’hui largement saturée.
Le prolongement jusqu’à Mairie de Saint-Ouen, actuellement en travaux, comporte 5,8km de voies pour 4 nouvelles stations. Il permettra de relier le nouveau terminus avec la gare Saint-Lazare en moins de 15 minutes et sera fréquenté chaque jour par 172 000 personnes. Pour accueillir tous ces nouveaux voyageurs, Île-de-France Mobilités finance 35 nouvelles rames automatiques à 8 voitures MP14. Un matériel roulant moderne et particulièrement économe en énergie.
Le projet est piloté par Île-de-France Mobilités qui assure également la maîtrise d’ouvrage conjointement avec la RATP. Il représente un investissement de 1,4 milliard d’euros financé par la Société du Grand Paris (55%), la Ville-de-Paris (20%), la Région Île-de-France (12,5%) et les départements de Seine-Saint-Denis et des Hauts-de-Seine (5,5%).