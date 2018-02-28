[Les travaux avancent] Prolongement du Tram 3 à Porte d’Asnières
Un projet majeur pour le nord-ouest parisien et la petite couronne
Le projet de prolongement du Tram 3 à Porte d’Asnières vise à renforcer l’offre de transport en commun d’un secteur en plein développement, caractérisé par de nombreux projets urbains et la création du nouveau Tribunal de Grande Instance qui ouvrira ses portes cette année. L’objectif du projet est de créer une nouveau liaison transversale le long du boulevard des maréchaux, en correspondance avec plusieurs lignes actuelles, le RER C et les Métro 4, 13 en bientôt 14 à Porte de Clichy. C’est un projet qui profitera aussi bien aux habitants du nord-ouest parisien qu’à ceux des communes limitrophes. Au total ce sont prés de 200 000 personnes et 100 000 emplois qui seront desservis par le prolongement.
L'essentiel sur le projet de prolongement du Tram 3 en vidéo
Les travaux entrent dans leur phase finale
Tout au long des 4,3 km de tracé, les travaux avancent à rythme soutenu. Sur certains tronçons, la plateforme et les rails sont achevés et on aménage les stations, sur d’autres la pose des rails se poursuit. La prochaine étape arrivera au printemps avec la pose de 27 000 m2 de rouleaux de gazon qui viendront recouvrir la quasi totalité des voies. L’élaboration de ce gazon éco-performant et éco-responsable est un processus complexe, explications en vidéo :
Les nouvelles rames sont arrivées
Le prolongement du Tram 3 nécessite 14 nouvelles rames Citadis construites par Alstom à La Rochelle. Ces trains modernes, confortables et accessibles disposent chacun d’une capacité de 300 places dont 75 assises. Elles représentent un saut qualitatif en matière de confort et de silence par rapport aux bus qui circulent sur la ligne PC actuelle, qui sera remplacée par le tramway. Le matériel roulant nécessaire au prolongement du Tram 3 représente un investissement de 48 millions d’euros pris en charge à 100% par Île-de-France Mobilités.
Le projet en bref
Le prolongement du Tram 3 à Porte d’Asnières comporte 8 stations sur 4,3 km de voies nouvelles. En permettant de relier la Porte de la Chapelle en 14 min et en complétant la desserte assurée actuellement par le Tram 3b, le prolongement sera emprunté chaque jour par 89 000 voyageurs.
Le projet est piloté par Île-de-France Mobilités qui en a confié la maîtrise d’ouvrage à la Mairie de Paris et à la RATP.
Le financement est quant à lui assuré par la Mairie de Paris, la Région Île-de-France et l’Etat pour un montant total de 211 millions d’euros. L’exploitation du futur prolongement est financée par Île-de-France Mobilités, elle représente 7,2 millions d’euros par an.