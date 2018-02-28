[Les travaux avancent] Prolongement du Tram 3 à Porte d’Asnières

Un projet majeur pour le nord-ouest parisien et la petite couronne

Le projet de prolongement du Tram 3 à Porte d’Asnières vise à renforcer l’offre de transport en commun d’un secteur en plein développement, caractérisé par de nombreux projets urbains et la création du nouveau Tribunal de Grande Instance qui ouvrira ses portes cette année. L’objectif du projet est de créer une nouveau liaison transversale le long du boulevard des maréchaux, en correspondance avec plusieurs lignes actuelles, le RER C et les Métro 4, 13 en bientôt 14 à Porte de Clichy. C’est un projet qui profitera aussi bien aux habitants du nord-ouest parisien qu’à ceux des communes limitrophes. Au total ce sont prés de 200 000 personnes et 100 000 emplois qui seront desservis par le prolongement.

L'essentiel sur le projet de prolongement du Tram 3 en vidéo