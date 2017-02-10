Travaux prévus pour le Tram 12 express
Tram 12 Express
Le Tram 12 Express peut circuler sur le réseau ferré national et sur le réseau de tramway urbain. Le choix de ce matériel roulant spécifique et l’aménagement des stations offriront aux voyageurs un moyen de transport accessible, rapide et confortable.
Un matériel roulant adapté aux deux types de voies
Le Tram express est un véhicule innovant, capable de circuler à la fois sur le réseau ferré national et sur le réseau de tramway urbain. Il possède des caractéristiques proches de celles d’un tramway (accélérations, freinage, gabarit…), et proches de celles d’un train (résistance aux collisions, profil de roue, équipements de sécurité embarqués).