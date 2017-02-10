Travaux prévus pour le Tram 12 express

Un matériel roulant adapté aux deux types de voies

Le Tram express est un véhicule innovant, capable de circuler à la fois sur le réseau ferré national et sur le réseau de tramway urbain. Il possède des caractéristiques proches de celles d’un tramway (accélérations, freinage, gabarit…), et proches de celles d’un train (résistance aux collisions, profil de roue, équipements de sécurité embarqués).