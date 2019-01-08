Travaux RN 118 : annonce des premières mesures pour accompagner les Franciliens

D’autres mesures sont à l’étude avec les villes concernées comme la mise en place de parking relais.

Valérie Pécresse, appelle également les entreprises à encourager le télétravail, le décalage des horaires de pointe, ou l’utilisation d’espaces de coworking, qui participent de l’amélioration de la qualité de vie des Franciliens et doivent aussi constituer des solutions à l’avenir pour limiter la congestion dans les transports.