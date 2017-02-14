Travaux en vue du Tram 12 Express

Les travaux du Tram 12 Express entre Massy et Evry vont pouvoir démarrer suite à la signature du protocole de financement entre l’État, la Région Île-de-France, le Département de l’Essonne et SNCF.

Le Tram express est un véhicule innovant, capable de circuler à la fois sur le réseau ferré national et sur le réseau de tramway urbain. Il possède des caractéristiques proches de celles d’un tramway (accélérations, freinage, gabarit…), et proches de celles d’un train (résistance aux collisions, profil de roue, équipements de sécurité embarqués).