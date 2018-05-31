Trois navettes autonomes à La Défense

« La révolution des transports et l’avenir de la mobilité de demain passent aussi par l’innovation. Cette expérimentation est la concrétisation de ma démarche active en faveur des nouvelles mobilités et de la multi-modalité des transports franciliens. Ces véhicules autonomes testeront une demande de transport non satisfaite aujourd’hui.» explique Valérie Pécresse, Présidente de la Région Île-de-France et d’Île-de-France Mobilités.

Dès septembre prochain, une nouvelle expérimentation sera lancée au Château de Vincennes par Île-de-France Mobilités, la RATP et la Ville de Paris. Elle desservira un circuit partant du terminus de la ligne 1 (Château de Vincennes) au Bois de Vincennes (Insep et la Cartoucherie).

À l’avenir et si ce type d’expérimentation s’avère concluante, les véhicules autonomes pourraient venir enrichir la palette de transports et la qualité de service offertes aux Franciliens sur certaines liaisons avec une meilleure amplitude horaire, fréquence et la création de nouvelles lignes.

