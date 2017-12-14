Trois nouveaux parcs relais pour la grande couronne

Du côté de la gare de Persan-Beaumont, le parc relais déjà présent sera réhabilité afin de pouvoir accueillir 487 places de stationnements et 40 autres réservées aux vélos. Prévu pour une mise en service en 2019, ce projet, inscrit dans le cadre d’un plan de modernisation des abords de la gare, est financé à 70% par Île-de-France Mobilités pour un coût de 2,16 millions d’euros.

Enfin, la gare de Nointel-Mours desservie par la ligne H du Transilien accueillera au sein de son nouveau parc relais une centaine de places supplémentaires pour atteindre 264 emplacements. La mise en service est prévue pour fin 2019. Le projet est financé à 70% par Île-de-France Mobilités et coûte 1 697 518 € HT.

Pour information, les parcs relais sont des parkings situés aux abords des gares afin de permettre aux voyageurs n’ayant pas d’autre choix que de venir prendre le train en voiture de disposer d’espaces de stationnement. Ces parcs relais sont équipés de dispositifs de sécurité (vidéosurveillance), de systèmes de charge pour les véhicules électriques et d’emplacements dédiés aux personnes à mobilité réduite et au service Véligo.