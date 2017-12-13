Trois nouveaux parcs relais financés pour la grande couronne

Parc relais de Nangis (77)

La gare de Nangis, desservie par la ligne P (Paris-Provins) accueille 1 770 voyageurs par jour dont une grande majorité (87%) se rend à Paris (Gare de l’Est). La fréquentation de cette gare a d’ailleurs connu une progression importante de près de 11% par an en moyenne entre 2010 et 2015. Compte-tenu de cette hausse du nombre de voyageurs, le stationnement disponible aux abords de la gare est à saturation avec un taux d’occupation de 109%. Il y avait donc urgence à augmenter l’offre de stationnement.

Le nouveau Parc Relais comptera 500 places de stationnement qui seront mises service dès 2019.

D’un coût de 6,98 M€, ce parc relais est financé à 70% par Île-de-France Mobilités, à 30% par les collectivités locales et sera exploité par Effia.