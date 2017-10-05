Trois nouveaux projets de Parc Relais permettent la création de 1815 places supplémentaires
Parc Relais d’Étampes (ligne C)
Sa capacité sera de 487 places, avec 39 places au sol et 448 places en ouvrage, dont des places réservées aux personnes à mobilité réduite, aux covoitureurs, aux véhicules électriques et aux deux roues motorisées. Ce Parc Relais sera créé sur 3 demi-niveaux dont 1 enterré.
Île-de-France Mobilités et la SNCF (maitre d’ouvrage) travaillent en collaboration avec l’Architecte des Bâtiments de France, qui a souhaité une insertion paysagère et un traitement architectural prenant en compte la proximité immédiate de la Tour de la Guinette (donjon du Château fort du Xème siècle), classée monument historique.
Parc Relais de Montereau (ligne R)
Ce Parc Relais comptera 890 places avec des places également réservées aux personnes à mobilité réduite, aux covoitureurs, aux véhicules électriques et aux deux roues motorisées. Il sera gratuit pour les usagers des transports, et le stationnement réglementé aux abords sur la voirie.
Parc Relais d’Emerainville Pontault-Combault (ligne E)
Ce nouveau Parc Relais de neuf demi-niveaux aura une capacité de 439 places, avec des places réservées aux personnes à mobilité réduite, aux covoitureurs, aux véhicules électriques et aux deux roues motorisées.
Le Parc Relais sera payant (40€ par mois), et le stationnement aux abords sur la voirie sera réglementé et limité à 2 heures.