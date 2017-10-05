Trois nouveaux projets de Parc Relais permettent la création de 1815 places supplémentaires

Parc Relais d’Étampes (ligne C)

Sa capacité sera de 487 places, avec 39 places au sol et 448 places en ouvrage, dont des places réservées aux personnes à mobilité réduite, aux covoitureurs, aux véhicules électriques et aux deux roues motorisées. Ce Parc Relais sera créé sur 3 demi-niveaux dont 1 enterré.



Île-de-France Mobilités et la SNCF (maitre d’ouvrage) travaillent en collaboration avec l’Architecte des Bâtiments de France, qui a souhaité une insertion paysagère et un traitement architectural prenant en compte la proximité immédiate de la Tour de la Guinette (donjon du Château fort du Xème siècle), classée monument historique.