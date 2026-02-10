Tzen 4 : un bus nouvelle génération arrive en Essonne

Pourquoi une nouvelle ligne ?

En Essonne, la ligne de bus 4206 (ex 402) qui relie Viry-Châtillon à Corbeil-Essonnes est la ligne la plus fréquentée de grande couronne.

Souvent saturés et soumis à un trafic routier dense, les bus actuels ne suffisaient plus à absorber la demande croissante des voyageurs.

Pour éviter les retards et offrir plus de confort à bord, la ligne 4206 est progressivement remplacée par le Tzen 4 dès le 10 février 2026 : un bus long bi-articulé circulant sur 14 km d’infrastructures repensées, avec des voies réservées sur une grande partie du trajet.

À noter : la ligne 4206 continuera de rouler toutes les 15 minutes du lundi au vendredi en complément du Tzen 4.