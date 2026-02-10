Tzen 4 : un bus nouvelle génération arrive en Essonne
Pourquoi une nouvelle ligne ?
En Essonne, la ligne de bus 4206 (ex 402) qui relie Viry-Châtillon à Corbeil-Essonnes est la ligne la plus fréquentée de grande couronne.
Souvent saturés et soumis à un trafic routier dense, les bus actuels ne suffisaient plus à absorber la demande croissante des voyageurs.
Pour éviter les retards et offrir plus de confort à bord, la ligne 4206 est progressivement remplacée par le Tzen 4 dès le 10 février 2026 : un bus long bi-articulé circulant sur 14 km d’infrastructures repensées, avec des voies réservées sur une grande partie du trajet.
À noter : la ligne 4206 continuera de rouler toutes les 15 minutes du lundi au vendredi en complément du Tzen 4.
Tzen 4 : c'est quoi et quels avantages ?
- Des bus longs bi-articulés de 24 mètres : capacité 140 passagers contre 100 avant
- Des voies dédiées sur la majeure partie du trajet, pour éviter les embouteillages
- 5 communes de l'Essonne desservies en 30 stations : Corbeil‑Essonnes, Évry‑Courcouronnes, Ris‑Orangis, Grigny et Viry‑Châtillon
- 30 stations entièrement neuves et confortables : quais allongés, abris modernes et information voyageurs en temps réel
- Des bus 100 % électriques avec recharge au sol ultra-rapide (en moins de 5 minutes) : une technologie inédite en Île-de-France (SRS d’Alstom)
- Des horaires optimisés : objectif un passage toutes les 5 minutes en heure de pointe et un service continu de 5 h à 1 h du matin
- Des correspondances avec le RER D, le Tram T12 et d'autres lignes de bus local
Le Tzen 4 : un projet qui transforme le territoire essonnien
La ligne Tzen 4 n’est pas qu’une nouvelle ligne de bus : elle s’inscrit dans un projet de réaménagement urbain bien plus large.
Dans les communes traversées, les espaces publics ont été repensés avec de nouvelles places, des espaces verts et des pistes cyclables.
Le tracé de la ligne dessert des quartiers en transformation, les services indispensables et les commerces et relit les zones d’emplois aux habitations pour faciliter le quotidien des habitants.
Un investissement de près de 123 millions d’euros a été mobilisé pour réaliser cette nouvelle infrastructure, financée par la Région Île-de-France, le Département de l’Essonne, l’État et l’Union européenne.