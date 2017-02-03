Un nouveau réseau de bus pour Paris : bilan d’une concertation réussie

Un dialogue constructif et un projet compris et approuvé

Plus de 2 000 avis et propositions ont été exprimés par les voyageurs, les associations et les élus lors des réunions publiques, sur internet et via des cahiers d’acteurs. L’ensemble des acteurs s’accordent sur la nécessité de la réorganisation des lignes de bus dans Paris ainsi que celles en lien avec les communes limitrophes. 45 lignes seront modifiées, une créée et 11 lignes supplémentaires vont faire l’objet d’études en vue d’adaptations.

Sur la proposition soumise à la concertation, 22 lignes ont été considérées satisfaisantes en l’état, parmi lesquelles une nouvelle ligne proposée, la 71 dans le nord-est parisien et 23 autres lignes ont fait l’objet de commentaires et seront réexaminées.