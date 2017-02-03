Un nouveau réseau de bus pour Paris : bilan d’une concertation réussie
Le Grand Paris des bus
« Depuis presque 70 ans les tracés des lignes du bus à Paris sont restés les mêmes alors même que le centre de Paris a fortement changé avec une forte déconcentration de la population et des emplois, alors même que la périphérie parisienne et les communes riveraines changent très rapidement et se densifient, alors même qu’on depuis été crée 5 lignes de RER et une nouvelle ligne de métro. J’ai fait le choix de sortir de l’immobilisme et d’engager une révolution du bus à Paris. Cette action s’inscrit pleinement dans le Grand Paris des bus que j’ai lancé lors du Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France du 6 décembre 2016… » Valérie Pécresse, Présidente d’Île-de-France Mobilités (anciennement STIF), Présidente de la Région Île-de-France.
Un dialogue constructif et un projet compris et approuvé
Plus de 2 000 avis et propositions ont été exprimés par les voyageurs, les associations et les élus lors des réunions publiques, sur internet et via des cahiers d’acteurs. L’ensemble des acteurs s’accordent sur la nécessité de la réorganisation des lignes de bus dans Paris ainsi que celles en lien avec les communes limitrophes. 45 lignes seront modifiées, une créée et 11 lignes supplémentaires vont faire l’objet d’études en vue d’adaptations.
Sur la proposition soumise à la concertation, 22 lignes ont été considérées satisfaisantes en l’état, parmi lesquelles une nouvelle ligne proposée, la 71 dans le nord-est parisien et 23 autres lignes ont fait l’objet de commentaires et seront réexaminées.
Calendrier de mise en œuvre
- Septembre à Novembre 2016 : consultation des Franciliens sur le Grand Paris des Bus.
- Décembre 2016 : Prenant compte les remontées des Franciliens exprimées lors de la consultation publique, le conseil d’Île-de-France Mobilités (anciennement STIF), présidé par Valérie Pécresse adopte les principes du Grand Paris des Bus.
- 1er février 2017 : Le bilan de la concertation est présenté en réunion publique
Mars-Avril : Île-de-France Mobilités (anciennement STIF), la Ville de Paris et la RATP poursuivent le dialogue avec les élus pour affiner le plan de ce nouveau réseau sera défini par Île-de-France Mobilités (anciennement STIF) et voté début 2017
- En 2017-2018 : La Ville de Paris, gestionnaire de la voirie municipale, va réaliser les aménagements nécessaires à la circulation fluide des bus et des automobiles. La RATP, opérateur du réseau parisien, devra changer l’organisation de ses lignes. Pour une mise en service souhaitée fin 2018.