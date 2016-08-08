Un nouvel espace Véligo dans le Val-de-Marne

Véligo, infos pratiques

Véligo, le service de stationnement de vélos en gares et stations créé par Île-de-France Mobilités (anciennement STIF) pour inciter les voyageurs à utiliser leur vélo en complément des transports en commun, continue son déploiement avec la mise en service d’un nouvel espace sécurisé. Service attendu et apprécié des voyageurs, il assure une réelle qualité de prestation en termes de sécurité, d’information et de propreté.