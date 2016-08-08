Un nouvel espace Véligo dans le Val-de-Marne
Cet espace comprend un total de 52 places, dont 32 places en consigne collective sécurisée et 20 places sous abri en accès libre. Véligo est accessible 7 jours sur 7 et 20 heures sur 24, de 5h30 à 1h30, avec une carte Navigo chargée d’un forfait en cours de validité (semaine, mois, annuel, Imagine R scolaire ou étudiant, Solidarité Transport).
Véligo, infos pratiques
Véligo, le service de stationnement de vélos en gares et stations créé par Île-de-France Mobilités (anciennement STIF) pour inciter les voyageurs à utiliser leur vélo en complément des transports en commun, continue son déploiement avec la mise en service d’un nouvel espace sécurisé. Service attendu et apprécié des voyageurs, il assure une réelle qualité de prestation en termes de sécurité, d’information et de propreté.
- Pour accéder au service de consigne sécurisée, un abonnement annuel de 30 € doit être souscrit.
- Le service www.rouelibre.fr, site du Groupe RATP dédié au stationnement vélos, permet l’abonnement et le paiement en ligne. Un formulaire d’inscription peut également être retiré au guichet de la gare de Boissy-Saint-Léger et adressé au gestionnaire accompagné du règlement par chèque.
- Pour toutes autres informations, contacter le Centre de Gestion Véligo au 01 71 25 06 50 de 7h00 à 20h00, 7j/7 (prix d’un appel local)